26.10.2021, 13:11
Гендиректора для Департамента здоровья пока найти не удалось
Foto: Rauno Volmar
На должность гендиректора Департамента здоровья к назначенному сроку было подано всего два заявления, поэтому Государственная канцелярия решила продлить конкурс на две недели.
В Госканцелярии ERR сообщили, что ведомство хотело бы выбрать нового гендиректора из большего числа кандидатов.
Конкурс продлится до 9 ноября. Департаментом здоровья временно руководит заместитель гендиректора Мари-Анне Хярма.
Прежний глава департамента Юллар Ланно покинул должность по собственному желанию в начале сентября после инцидента на холодильном складе Департамента здоровья, когда из-за повышения температуры оказались испорчены многие вакцины и лекарства.