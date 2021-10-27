ФОТО | Шикарные особняки и винно-водочный магазин: блогер поделился снимками старой Нарвы(122)
Если бы в летний знойный полдень более ста лет назад вы оказались на Ратушной площади в Нарве, то пройдя до угла пересечения Рыцарской и Вышгородской улиц, где стоял дом Ганса фон Фоне, вы бы могли купить и выпить стаканчик холодного разливного вина.
В этом доме располагался, знаменитый винно-водочный магазин Берга. Магазин торговал вином, пивом, водкой, а заодно открытками с видами Нарвы и окрестностей. Эти открытки были первыми цветными открытками в Нарве, они были не стандартного почтового формата.
Открытка из моего собрания.
Редкая закупочная накладная на вина куплена мною во Франции для показа на экскурсиях.
А это — район Нарвы Йоахимсталь. Дом призрения малолетних детей состоящий при евангелическо-лютеранской церкви имени Императора Александра II. 1906 год.
Улица Садовая в Нарва-Йыэсу находилась практически у самого моря, и именно на ней были расположены самые шикарные особняки: вилла "Милано", вилла "Каприччио", вилла "А ля рюс", вилла "Кольбе", вилла "Коровин". Дома на улице Садовой были одними из самых шикарных в Гунгербурге, почти все выполненные в стиле резного деревянного зодчества. Говорят, что ”отцы -основатели” курорта спорили, какой должен быт архетектурный стиль в Гунгербурге, Ган говорил Пантелееву: ”Ну, Филипп, подумай, Гунгербург должен быть каменным, камень века простоит!”.
Пантелев ему возражал и говорил, что дома должны быть деревянными в стиле резного русского зодчества, которое было очень модным в то время. Каждый остался при своём мнении, мэр Нарвы построил себе каменную виллу, ”кирпичный король” деревянную.
По иронии судьбы, после Второй мировой войны сохранилась именно деревянная вилла Пантелеева. Говорят, что план дома и авторство резьбы принадлежат знаменитому русскому художнику Ивану Билибину, который был другом Пантелеева и часто у него гостил. Вилла Гана во время войны постардала и была в 1960-е годы снесена во время строительства дома отдыха ”Мереранна”
Чаще всего виллы на улице Садовой они были двухэтажные и ещё один или два этажа вверх строилась башня, чтобы любоваться закатами. На огромных участках обязательно строились резные беседки, которые предназначались для чаепитий, чтения, светских бесед.
На Садовой находилась также вилла композитора и главного дирижера Мариинского театра Эдуарда Направника. Летом он отдыхал там вместе со своей женой, оперной певицей Ольгой Шредер, и сыновьями. Изначально дача принадлежала нарвскому купцу Болтону.
Улица Обводная пересекала улицу Садовую как раз у дома Направника. Когда Вы по ней шли, то уже издалека было видно, какой закат на море, красивый или нет, стоит идти и любоваться уходящим солнцем на пляж или стоит идти погулять в парк.
Дальше за причудливой оградой располагалась вилла "Кольбе", построенная в 1878 году.
Она принадлежала директору Кренгольмской мануфактуры Эрнесту Кольбе и была построена в мавританском стиле: потолки выполнены в стиле мукарнас, арки декорированы тысячами маленьких деревянных подков.
Дочь Эрнеста Кольбе Адель вышла за муж за перспективного инженера Адольфа Гана, будущего мэра Нарвы и основателя Гунгербурге. Ган не был богат в то время в отличие от директора Кренгольмской мануфактуры. Кольбе после свадьбы дочери прожил недолго. Ган не только не промотал состояние тесьтя, но и многократно его приумножил. Во время немецкой оккупации вилла ”Кольбе” была домом отдыха для немецких офицеров Вермахта.
В 2006 году здание виллы сгорело при пожаре.
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