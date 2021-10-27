ФОТО | Шикарные особняки и винно-водочный магазин: блогер поделился снимками старой Нарвы

Если бы в летний знойный полдень более ста лет назад вы оказались на Ратушной площади в Нарве, то пройдя до угла пересечения Рыцарской и Вышгородской улиц, где стоял дом Ганса фон Фоне, вы бы могли купить и выпить стаканчик холодного разливного вина.

В этом доме располагался, знаменитый винно-водочный магазин Берга. Магазин торговал вином, пивом, водкой, а заодно открытками с видами Нарвы и окрестностей. Эти открытки были первыми цветными открытками в Нарве, они были не стандартного почтового формата.

Открытка из моего собрания.

Редкая закупочная накладная на вина куплена мною во Франции для показа на экскурсиях.

А это — район Нарвы Йоахимсталь. Дом призрения малолетних детей состоящий при евангелическо-лютеранской церкви имени Императора Александра II. 1906 год.

Улица Садовая в Нарва-Йыэсу находилась практически у самого моря, и именно на ней были расположены самые шикарные особняки: вилла "Милано", вилла "Каприччио", вилла "А ля рюс", вилла "Кольбе", вилла "Коровин". Дома на улице Садовой были одними из самых шикарных в Гунгербурге, почти все выполненные в стиле резного деревянного зодчества. Говорят, что ”отцы -основатели” курорта спорили, какой должен быт архетектурный стиль в Гунгербурге, Ган говорил Пантелееву: ”Ну, Филипп, подумай, Гунгербург должен быть каменным, камень века простоит!”.



Пантелев ему возражал и говорил, что дома должны быть деревянными в стиле резного русского зодчества, которое было очень модным в то время. Каждый остался при своём мнении, мэр Нарвы построил себе каменную виллу, ”кирпичный король” деревянную.

По иронии судьбы, после Второй мировой войны сохранилась именно деревянная вилла Пантелеева. Говорят, что план дома и авторство резьбы принадлежат знаменитому русскому художнику Ивану Билибину, который был другом Пантелеева и часто у него гостил. Вилла Гана во время войны постардала и была в 1960-е годы снесена во время строительства дома отдыха ”Мереранна”