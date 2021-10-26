Рийгикогу лишил Майлис Репс депутатской неприкосновенности

Она сказала, что сегодняшнее решение не означает виновности Майлис Репс. Справедливость предъявляемых ей обвинений определит суд, а не Рийгикогу или канцлер права. Мадизе добавила, что проведения судебного процесса хотели и сама Репс.

Осенью прошлого года выяснилось, что находившаяся тогда на посту министра образования и науки Майлис Репс использовала имущество министерства и его сотрудников в своих семейных интересах. К тому же она позволила заплатить за празднование своего дня рождения в ресторане Mon Repos' за счет налогоплательщиков. В итоге Репс подала в отставку, в отношении нее было возбуждено уголовное дело.