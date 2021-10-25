От ”А” до ”Я” | Плановое лечение приостановлено, к семейному врачу так просто не попасть. Что это значит?

Отвечает доктор Аркадий Попов:

Если время планового лечения уже было зарегистрировано, то человеку нужно самому связаться с больницей и узнать, будет ли прием?

Нет. При необходимости медицинское учреждение персонально свяжется с пациентом. Если с пациентом не связались, следовательно, прием будет. Больницы будут осуществлять плановое лечение в максимально возможном объеме.

Должен ли собирающийся на прием человек следить за тем, чтобы он был доступен по телефону?

Да, действительно, пациент, которому в ближайшее время назначены плановое лечение или хирургическая процедура, должен быть готов к тому, что с ним свяжутся и, возможно, перенесут его лечение.

Если процедура перенесена, то сообщат ли человеку новое время?

Если возможно, то сообщат приблизительное время, когда может быть сделана процедура. По всей видимости, точно прогнозировать это нельзя.

Стоит ли запасаться лекарствами?

Лекарства в аптеках по-прежнему в свободном доступе. С лекарствами ситуация не критичная. Но, как и раньше, людям на всякий случай следует иметь в домашней аптечке жаропонижающие средства.

Нужно ли человеку быть более готовым позаботиться о себе самому в случае болезни?

В первую очередь следует стараться не заболеть. Нужно носить маску, предпочитать удаленную работу, соблюдать дистанцию и избегать массовых мероприятий. И, конечно, необходимо вакцинироваться.

Следует ли более избирательно обращаться в скорую помощь, поскольку отделения неотложной помощи перегружены?

Больным с коронавирусом скорая помощь в основном требуется тогда, когда у них возникает нехватка кислорода и большая слабость, когда человек уже не может сам справиться.

Если в семье болеют коронавирусом и среди членов семьи есть представители группы риска, например, люди, в прошлом имевшие сердечную недостаточность или заболевания легких, то следует подумать об использовании пульсоксиметра. Этот аппарат показывает, в какой степени кровь насыщена кислородом. Если показатель начинает падать и упал ниже 93, нужно позвонить в скорую помощь.