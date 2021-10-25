От ”А” до ”Я” | Плановое лечение приостановлено, к семейному врачу так просто не попасть. Что это значит?
Отвечает доктор Аркадий Попов:
Если время планового лечения уже было зарегистрировано, то человеку нужно самому связаться с больницей и узнать, будет ли прием?
Нет. При необходимости медицинское учреждение персонально свяжется с пациентом. Если с пациентом не связались, следовательно, прием будет. Больницы будут осуществлять плановое лечение в максимально возможном объеме.
Должен ли собирающийся на прием человек следить за тем, чтобы он был доступен по телефону?
Да, действительно, пациент, которому в ближайшее время назначены плановое лечение или хирургическая процедура, должен быть готов к тому, что с ним свяжутся и, возможно, перенесут его лечение.
Если процедура перенесена, то сообщат ли человеку новое время?
Если возможно, то сообщат приблизительное время, когда может быть сделана процедура. По всей видимости, точно прогнозировать это нельзя.
Стоит ли запасаться лекарствами?
Лекарства в аптеках по-прежнему в свободном доступе. С лекарствами ситуация не критичная. Но, как и раньше, людям на всякий случай следует иметь в домашней аптечке жаропонижающие средства.
Нужно ли человеку быть более готовым позаботиться о себе самому в случае болезни?
В первую очередь следует стараться не заболеть. Нужно носить маску, предпочитать удаленную работу, соблюдать дистанцию и избегать массовых мероприятий. И, конечно, необходимо вакцинироваться.
Следует ли более избирательно обращаться в скорую помощь, поскольку отделения неотложной помощи перегружены?
Больным с коронавирусом скорая помощь в основном требуется тогда, когда у них возникает нехватка кислорода и большая слабость, когда человек уже не может сам справиться.
Если в семье болеют коронавирусом и среди членов семьи есть представители группы риска, например, люди, в прошлом имевшие сердечную недостаточность или заболевания легких, то следует подумать об использовании пульсоксиметра. Этот аппарат показывает, в какой степени кровь насыщена кислородом. Если показатель начинает падать и упал ниже 93, нужно позвонить в скорую помощь.
Отвечает семейный врач Марье Оона:
Когда следует обращаться к семейному врачу и когда лучше подождать из-за чрезмерной нагрузки?
Если человек хочет прийти на вакцинацию, то ему следует обратиться в центр семейных врачей. Время вакцинации во многих центрах семейных врачей можно также забронировать в дигитальной регистратуре. Если речь идет об обычном лечении, то обращаться следует в том случае, когда проблема со здоровьем требует быстрого вмешательства. Если проблема не серьезная, не требует срочного вмешательства, то сейчас определенно не самое лучшее время для обращений.
Как понять, что проблема со здоровьем требует быстрого вмешательства?
Плановые проверки здоровья, продление справок и другие подобные вопросы сейчас, очевидно, решаться не будут. Но по-прежнему осуществляются проверки здоровья маленьких детей и вакцинация детей.
При серьезном заболевании или обострении хронического заболевания все же следует обратиться к семейному врачу. Важно, чтобы люди излишне не страдали, например, чтобы они не боялись связаться с семейным врачом в случае серьезного заболевания. В случае серьезной болезни следует по меньшей мере посоветоваться с семейным врачом и узнать, что делать.
Что делать, если связаться с врачом не удается?
Нужно пытаться дозвониться. За консультацией можно также обратиться по справочному телефону семейных врачей 1220.
Когда восстановится привычная ситуация?
Это невозможно предсказать, поскольку большая часть чрезмерной нагрузки на центры семейных врачей возникла именно из-за пациентов с коронавирусом.
Какие правила действуют во время визита к семейному врачу?
Больных с инфекционными заболеваниями мы принимаем в определенное время и отдельно от других. Просим людей сообщать семейному врачу о симптомах заболевания до визита и не приходить просто так – это опасно для других.