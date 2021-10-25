Вышедшая из EKRE член горсобрания: мне уже угрожали, чтобы я не выходила из дома

Кроме этого женщине стали поступать угрозы, о которых она сообщила и полиции. ”Мне угрожают, чтобы я не выходила из дома, пока не освобожу место”, — сообщила Реммак-Грассманн Delfi. Она отметила, что делать этого не собирается, как не собирается пока примыкать к какой-либо партии: ”Я четко сказала, что в ближайшие 3-4 года не будут вступать ни в какую партию”.