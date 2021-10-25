Эстонский банк выходит на рынок Чехии(1)
”Стратегия Inbank — развиться из сосредоточенного на рынках стран Балтии банка в банк, сфокусированный на Центральной и Восточной Европе, поэтому мы поэтапно расширяем деятельность и на другие страны. Чехия — государство с 10 миллионами жителей, объём потребительского финансирования которого составляет свыше 11 миллиардов евро, то есть в 10 раз больше эстонского”, — рассказал исполнительный директор и член правления Inbank Прийт Пыльдоя. По его словам, поставленная первой целью доля рынка 1% в Чехии уже означает кредитный портфель размером 110 миллионов евро, что составило бы одну пятую от сегодняшнего портфеля банка.
По словам Пыльдоя, смелости для выхода на новый рынок Inbank придаёт успех на рынке в Польше, где у предприятия сегодня более 150 000 клиентов и профинансированных покупок на 324 миллиона евро. ”2020 год был для Inbank годом создания основ для международного роста. Мы изменили организацию и разработали новые продукты. Сегодня мы уже смело смотрим на многие другие рынки, ища синергию между нынешними успешными рынками и потенциальными новыми рынками”, — объяснил Пыльдоя. Например, у рынка Чехии есть определённые схожие черты с рынком Польши, и у многих польских партнёров есть коммерческие отделения в новом государстве назначения.
Исполнительный директор Inbank уверен, что по сравнению с крупнейшими банками Европы и местными банками преимуществом Inbank при выходе на рынок Чехии является улучшенный цифровой процесс. ”В финансовом секторе всё больше ценятся простота, удобство и автоматизация, поэтому мы сильно вкладываемся в развитие технологии. Мы верим, что так же, как и на рынке в Польше, Inbank сможет и в Чехии потрясти местный рынок финансирования именно интегрированными в коммерческие процессы цифровыми решениями”, — объяснил Пыльдоя.
Inbank планирует учредить в Чехии филиал, с ходатайством об открытии которого он обратится к Финансовой инспекции ещё в этом году. В начале октября руководителем коммерческого подразделения Inbank в Чехии назначен Вит Ружичка с большим опытом работы менеджером в финансовом секторе.
По словам Вита Ружички, Inbank отличает от местных конкурентов инновационная бизнес-модель банка. ”Цифровизация имеет первичное значение для правительства Чехии и местных предприятий, и они рассматривают Эстонию как одно из самых развитых в плане цифровизации обществ. У Inbank с полностью автоматизированными банковскими решениями есть уникальное конкурентное преимущество на рынке Чехии”, — рассказал исполнительный директор бизнес-подразделения банка в Чехии.
”Мы уверены, что личные качества Вита и его опыт в бизнесе и управлении подойдут хорошо для международной команды Inbank. Вит проработал в финансовом секторе более 20 лет и у него разносторонний опыт в выводе на рынок многих финансовых продуктов”, — добавил исполнительный директор Inbank.
Inbank начнёт предлагать услуги потребителям в Чехии во втором квартале 2022 года. Цель предприятия — добиться прибыльности на новом рынке в течение трёх лет.
Inbank — это сосредоточенный на финансировании потребления дигитальный банк, который действует в странах Балтии, Польше и Чехии, привлекая вклады также в Германии, Австрии, Финляндии и Голландии. Облигации Inbank котируются в списке Балтийских облигаций на Таллиннской бирже Nasdaq.