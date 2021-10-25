ФОТО | В Йыхви горело бывшее здание уездного суда. Полиция начала расследование

25 октября в 02.25 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Йыхви на Нарвском шоссе горит двухэтажное здание, где ранее находился уездный суд.

По прибытию спасателей второй этаж здания и его крыша горели открытым пламенем. Пожар был локализован в 03.31 и окончательно ликвидирован в 05.20.

Людей в здании не было. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара и все обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе начатого расследования.