Эпохальные изменения в Кохтла-Ярве: центристы перестанут управлять городом — создана новая коалиция

Коалиционное соглашение подпишут Социал-демократическая партия, Партия реформ и избирательные союзы Рестарт Кохтла-Ярве и Прогресс. "Мы сели за стол переговоров и договорились", — сказал Одинец RusDelfi.

У новой коалиции будет 13 мест в городском собрании из 25, у центристов — 12. Тем самым перевес будет всего в один голос. "Наша цель на выборах была попасть во власть, менять жизнь города. Если вообще ничего не делать, то ничего не изменится. ", — прокомментировал достаточно шаткое положение коалиции союза четырех соцдем.

Сам депутат Рийгикогу планирует участвовать в работе горсобрания. В интервью RusDelfi он говорил, что хотел бы занять пост председателя городского собрания. "Первое заседание будет 1 ноября. Председателя выбирают депутаты, посмотрим", — уточнил он. Эдуард не смог уточнить, по каким пунктам у союза были разногласия, так как договор еще не подписан.

Коалиционный договор планируется подписать в четверг, 28 октября.