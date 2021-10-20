Победитель на выборах в Кохтла-Ярве: самый современный оппозиционер, с 20 лет в горсобрании и борется с коррупцией в Рийгикогу

В программе социал-демократов написано, что мэр города должен выбираться по публичному конкурсу, это не должен быть политик или член партии, которая вошла в коалицию. Нам кажется, город нуждается в хорошем завхозе, менеджере. Он не должен меняться от выборов к выборам. Да, закон так требует, но мы можем избрать его заново, если он будет справляться. Мэр не должен полностью зависеть от коалиции и быть политической фигурой. Такая практика используется во многих городах Европы.

Я никогда не хотел стать мэром города. Это все знают. Я никогда не обманывал своих избирателей, не говорил, что у меня есть такие амбиции. У меня есть желание стать председателем городского собрания. Я считаю, что городом должен управлять не мэр, а городское собрание. Городское собрание должно быть сильным, принимать решения, а не просто одобрять предложения мэрии. Мэр должен подчиняться городскому собранию.

Мы пытаемся. Пытаемся. У центристов 12 мандатов, у всех остальных — 13. Если мы и договоримся, то это будет очень шаткая коалиция. Мы видели все эти варианты, когда людей перекупают. Такая коалиция с четырьмя партнерами, где у двух партий только по два места — это было бы очень сложно организовать. Хотя теоретически возможно. Мы продолжаем обсуждать этот вариант. (Смотрите результаты выборов в Кохтла-Ярве здесь).

Читайте интервью RusDelfi с главным оппозиционером Кохтла-Ярве про поиски мэра через конкурс, коррупцию власти и любовь к эстонскому языку.

Жители города выразили недовольство местным управлением максимально наглядно. Среди пяти самых популярных кандидатов нет ни одного центриста. Первую строчку занимает Эдуард Одинец, а вторую — гражданский активист Сергей Бучинский, который год назад судился с мэром. Хотя Центристская партия получила 42% от всех голосовавших и победила.

В Кохтла-Ярве грядут эпохальные изменения. Центристская партия получила 12 мандатов из 25. Теперь им придется формировать коалицию, а возможно, и вовсе оказаться в оппозиции. И это в городе, где поддержка центристов десятилетиями была максимально высокой.

Нужно понять, что мэр не сделал, чтобы набрать такое количество голосов. У нее нет харизмы, нет новых идей, нет инноваций в ее управлении. 93 голоса — это оценка избирателей.

Тем временем, у мэра Светланы Янченко 93 голоса. В три раза меньше!

Я очень рад за ребят. Это показатель работы социал-демократов, работы оппозиционных сил. Я рад, что они согласились баллотироваться с нами, с их стороны, это был правильный шаг. Может, они бы получили одно место со списком ”Новая жизнь”. Но когда ты один в оппозиции — это очень тяжело. Я был один четыре года в оппозиции против 24 центристов.

Я был удивлен, многие неграждане, граждане России не знают, что они могут голосовать на муниципальных выборах. Они говорили, спасибо, что нас зовете, но мы не имеем права голосовать. А они могут! Очень странная позиция. Некоторые просто говорили, что не будут голосовать, ни за Одинца, ни за Янченко, ни за кого. Все это выливается в очень низкую явку — одну из самых низких по всей Эстонии.

Судя по голосованию, мне это особо не помогло. Голосов я получил примерно столько же, даже чуть меньше. В 2017 году 700 голосов, сейчас 613. Сложно сказать. Многие считают, раз ты в Рийгикогу — ты потерян для города. Некоторые даже были не в курсе, что можно совмещать Рийгикогу и местное горсобрание. Уровень политпросвещения у наших людей очень низкий. Это та работа, которую, возможно, мы не доделали.

Насколько на выборах вам помогло попадание в Рийгикогу? (Эдуард Одинец 11 января 2021 года заменил Катри Райк в парламенте и стал председателем антикоррупционной комиссии — RusDelfi).

Да, почему бы и нет. Я так об этом не думал. Наверное, так и есть.

Кохтла-Ярве может стать первым городом, где примут подобную систему. По конкурсу искали волостных старейшин и находили. Поэтому у нас не было кандидатов в мэры, поэтому мы не говорили, что Одинец станет мэром.

Почему активисты в городе стали такими популярными?

Они из народа. Они говорят нормальным языком. Используют социальные сети. Плюс, помогла борьба с химзаводом. Это новые лица, а не те, кто сидит в горсобрании и ничего не делает годами.

Что необходимо изменить в городе? С чего начать?

С культуры управления городом. Нужно учитывать мнение оппозиции, горожан. Прозрачность бюджета, открытые заседания. Почитайте протоколы заседаний. Вы там не найдете ничего. Записи засекречены, их можно послушать только в течение полугода. Ознакомиться с записями можно только с личного разрешения председателя городского собрания только в помещении горсобрания. И все это под присмотром сотрудников горсобрания. С этого все и начинается. Это отражается на людях. В ревизионную комиссию входят люди, которые все подчиняются мэру. Как это возможно в XXI веке? Таллиннским людям это кажется невероятным, но мы так живем.

Почему местные политики не понимают, что так не должно быть?

Они повязаны родственными и дружескими связями. Они все зависят друг от друга. Им сложно возражать друг другу. Когда 25 лет одни и те же люди у власти, то очень сложно разорвать эти связи.

Поэтому в город не хочется ехать новым жителям, бизнесмены не хотят открывать что-то новое. Детальные планировки рассматриваются по три года. Какой бизнес будет столько ждать? Пускай будет да или нет, но быстро и прозрачно.

Зато недвижимость в городе дешевая!

Слишком дешевая. Ее нельзя даже использовать как залог для кредита.

"У нашего города огромная кредитная нагрузка. Сейчас будут действовать новые правила по использованию европейских средств — увеличится доля самофинансирования, вместо 15% будет 30%. Как наш город будет получать деньги под европейские проекты? Мы недавно принимали бюджетную стратегию на следующие годы. Там в строчке ”софинансирование европейских проектов” стоит ноль. Центристы оставили новому горсобранию такую стратегию". Эдуард Одинец

Эдуард, о вас говорят только хорошее. Почему? Вы же политик.

Политиком можно быть разным. Можно быть честным, можно быть не совсем. Можно быть открытым, можно быть не совсем. Справедливым и нет. Я всегда придерживался того, что я должен быть максимально этичен, честен, открыт. Когда мы в воскресенье ждали результаты голосования, я поблагодарил наших кандидатов за честную компанию социал-демократов в Кохтла-Ярве.

Вы впервые стали депутатом горсобрания в 1996 году. Вам тогда было 20 лет. Как в 20 лет стать депутатом?