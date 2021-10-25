25.10.2021, 10:55
Гражданка Эстонии не пропустила Nissan в Петербурге и ”подарила” ребенку на день рождения травмы(14)
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Женщина попала в серьезное ДТП в Калининском районе Петербурга днем 21 октября. В столкновении с ее машиной пострадал юный пассажир другого автомобиля. Об этом пишет Фонтанка.ру.
Как стало известно ”Фонтанке”, в 16 часов у дома 48 по Светлановскому проспекту 37-летняя гражданка Эстонии, проживающая в Петербурге, управляя автомобилем Volvo XC90 с эстонскими номерами, при повороте налево не пропустила встречный Nissan Almera под управлением 40-летней женщины. В результате пострадал 12-летний пассажир ”Ниссана”, его госпитализировали с травмами средней тяжести.
Ребенок ехал на переднем пассажирском сиденье и был пристегнут ремнем безопасности. В ДТП он попал накануне дня рождения.