Новости Эстонии
25.10.2021, 08:57

ГРАФИКИ | У невакцинированных шанс заразиться COVID-19 как минимум в два раза выше

 
07.03.2021 Lääne-Tallinna keskhaigla koroonaosakonnas.
07.03.2021 Lääne-Tallinna keskhaigla koroonaosakonnas.
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер в своем свежем обзоре дает статистику заболеваемости коронавирусом среди вакцинированных и непривитых жителей Эстонии.

Дневная заболеваемость среди непривитых на 100 000 человек по состоянию на 20 октября составляла 140 человек, среди привитых — чуть больше 60.

График заболеваемости коронавирусом. Красным цветом - непривитые, серым - курс вакцинации не закончен, зеленый - полностью привиты.

Фишер также сравнила за период с 1 сентября по 9 октября число попавших на лечение в больницу среди вакцинированных и невакцинированных. С разбивкой по возрастным категориям.