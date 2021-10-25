ГРАФИКИ | У невакцинированных шанс заразиться COVID-19 как минимум в два раза выше

Дневная заболеваемость среди непривитых на 100 000 человек по состоянию на 20 октября составляла 140 человек, среди привитых — чуть больше 60.

Фишер также сравнила за период с 1 сентября по 9 октября число попавших на лечение в больницу среди вакцинированных и невакцинированных. С разбивкой по возрастным категориям.