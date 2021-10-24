ОПРОС | Молодые люди в Балтии хотят получать не менее 800 евро в месяц

Примечательно, что в то время, как значительная часть респондентов в Латвии (36%) и Литве (тоже 36%) готова удовлетвориться заработной платой в пределах 800 евро в месяц, эстонская молодежь куда более амбициозна: лишь 20% респондентов в Эстонии считают зарплату до восьмисот евро на руки отвечающей их требованиям. При этом зарабатывать более 1000 евро в месяц хотели бы 57% молодых людей в Эстонии, 39% в Литве и 36% в Латвии.

Что касается реальной ситуации, полученные результаты показывают, что значительная часть молодых людей в Латвии сейчас (32% опрошенных) зарабатывают от 500 до 800 евро в месяц, 22% респондентов получают от 800 до 1200 евро, еще 4% — более 1200 евро, а 28% молодых людей отметили, что их зарплата не превышает 500 евро в месяц после уплаты налогов. Те, кто совмещает работу с учебой, зарабатывают еще меньше: почти половина из них (45%) получает на руки до 500 евро в месяц.

Похожие показатели в Литве: у большинства (51%) респондентов месячная зарплата не превышает 800 евро, 24% респондентов получают от 800 до 1200 евро, а у 12% молодых людей нетто-зарплата превышает 1200 евро. Данные эстонского опроса снова подтверждают большие амбиции местной молодежи, поскольку жители Эстонии в целом зарабатывают сравнительно больше, чем их соседи в Латвии и Литве. Данные показывают, что почти треть опрошенных в Эстонии сейчас получает от 800 до 1200 евро в месяц, 21% респондентов зарабатывают более 1200 евро, а 37% эстонской молодежи получают не более 800 евро в месяц "чистыми".