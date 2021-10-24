"Беспочвенные подозрения”: Таллиннский избирком отвергает обвинения в махинациях во время выборов

”Достойно сожаления то, что речь идет о сеянии беспочвенных подозрений, которые не подтверждает ни один документ”, — дал свою оценку Лелло.

В своем комментарии он отметил: ”Таллиннская избирательная комиссия особое внимание уделила прозрачности процесса выборов. Для этого, в том числе в спортхолле ”Калев”, был организован публичный пересчет голосов, в котором приняло участие множество наблюдателей. Таллиннская избирательная комиссия всегда исходила из принципа политической сбалансированности участковых комиссий. Каждая партия или избирательный союз, участвующие в выборах, могут представить в районную комиссию одного своего кандидата, которого горсобрание также назначает членом районной комиссии — для того, чтобы он смог принять участие в организации голосования в соответствующем участке.

Свое одобрение составам районных комиссий дал 23 сентября голосом ”за” в Таллиннском горсобрании и член горсобрания Март Каллас. Все партии и избирательные союзы пригласили участвовать в работе районных комиссий и назначить своих представителей. Многие партии, в том числе EKRE, воспользовались этой возможностью. EKRE выдвинула своих представителей в качестве членов семи районных комиссий из 11, которые проводили выборы в районе Мустамяэ, но в результатах выборов которых теперь сомневается господин Каллас.

На протяжении всей недели выборов наблюдателям была обеспечена возможность наблюдать за процессом выборов. Также увеличили число участвующих в работе районных комиссий людей. В работе всех участков ежедневно участвовало большое количество членов районных комиссий. В избирательные участки привлекали минимум пять, а в более крупные — десять человек, представителей разных сфер деятельности. Все выборные процессы находились под пристальным наблюдением десятков пар глаз, что усиливает контроль над избирательной деятельностью.