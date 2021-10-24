Юри Ратас: мы находимся на грани катастрофы
Дорогие жители Эстонии!
Мы находимся в критическом положении — на грани катастрофы. Чтобы избежать ее, уже с этого момента необходимо, чтобы каждый из нас содействовал разрешению ситуации, и мы все считались друг с другом.
В последние дни больницы сообщают о приостановке планового лечения и о том, что медперсонал изнурен. Каждый день кто-то из нас теряет близких людей. Это трагедия для семей, для их знакомых, для общества в целом. Остановить это в силах каждого из нас — в Ваших руках жизни родных, друзей и соседей, а также Ваша собственная.
На этой неделе я встретился с коллегой из Дании, с которым мы обсудили коронакризис. Сейчас в их больницах меньше больных COVID-19, чем весной. В Дании, а также в других странах Северной Европы 80-90 процентов взрослых были вакцинированы двумя дозами, что позволяет людям жить в открытом обществе. Я хочу, чтобы в Эстонии жизнь была такой же, как там. Здоровой. Открытой. Оптимистичной.
В своей работе я исхожу из того, что будучи спикером Рийгикогу, я отстаиваю интересы всех жителей Эстонии. Тех, кто только что получил первую или дополнительную дозу вакцины. Работников здравоохранения, которые работают на пределе возможностей и тех, кто еще не прошел вакцинацию и сомневаются в необходимости ограничений. Судьба и выбор у каждого свои, однако всех нас объединяет одно — мы хотим выйти из этой ситуации.
Я верю, что сплоченность жителей Эстонии сильнее вируса. Независимо от того, на каком языке они говорят и в каком регионе проживают, вакцинированы они или нет.
Эстония находится в особом положении, и, к сожалению, ситуация быстро ухудшается. Нам нужны четкие и конкретные меры по предотвращению распространения вируса вплоть до объявления чрезвычайной ситуации. Нам необходимо объединиться в единое общество и вместе выйти из этого кризиса. Число пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, быстро растет. Никто из нас не хочет, чтобы ему не хватило врачей, медсестер, палаты, койки. Все мы должны поступиться прежде всего своим собственным комфортом. Все это для того, чтобы больше не нести потерь ценою в жизнь. Ведь жизнь под кислородной маской или аппаратом искусственной вентиляции лёгких хуже любых ограничений.
Сейчас важно усилие каждого. Мы должны постоянно использовать средства индивидуальной защиты и свести к минимуму контакт с другими людьми. При плохом самочувствии обязательно оставаться дома и обратиться к врачу. На время начинающихся школьных каникул не отправлять детей к бабушкам и дедушкам, которые не вакцинированы. Работать как можно больше удаленно. Как можно быстрее проконсультироваться с врачом и по возможности обязательно пройти вакцинацию.
Душевных сил и крепкого здоровья! Давайте беречь друг друга!