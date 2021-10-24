Юри Ратас: мы находимся на грани катастрофы

Дорогие жители Эстонии!

Мы находимся в критическом положении — на грани катастрофы. Чтобы избежать ее, уже с этого момента необходимо, чтобы каждый из нас содействовал разрешению ситуации, и мы все считались друг с другом.

В последние дни больницы сообщают о приостановке планового лечения и о том, что медперсонал изнурен. Каждый день кто-то из нас теряет близких людей. Это трагедия для семей, для их знакомых, для общества в целом. Остановить это в силах каждого из нас — в Ваших руках жизни родных, друзей и соседей, а также Ваша собственная.

На этой неделе я встретился с коллегой из Дании, с которым мы обсудили коронакризис. Сейчас в их больницах меньше больных COVID-19, чем весной. В Дании, а также в других странах Северной Европы 80-90 процентов взрослых были вакцинированы двумя дозами, что позволяет людям жить в открытом обществе. Я хочу, чтобы в Эстонии жизнь была такой же, как там. Здоровой. Открытой. Оптимистичной.

В своей работе я исхожу из того, что будучи спикером Рийгикогу, я отстаиваю интересы всех жителей Эстонии. Тех, кто только что получил первую или дополнительную дозу вакцины. Работников здравоохранения, которые работают на пределе возможностей и тех, кто еще не прошел вакцинацию и сомневаются в необходимости ограничений. Судьба и выбор у каждого свои, однако всех нас объединяет одно — мы хотим выйти из этой ситуации.

Я верю, что сплоченность жителей Эстонии сильнее вируса. Независимо от того, на каком языке они говорят и в каком регионе проживают, вакцинированы они или нет.