Коронавирусом заразился 12-дневный малыш, а дыхательный аппарат потребовался 8-месячному ребенку. Родители — не вакцинированы

Охват вакцинации среди детей и молодежи в Эстонии находится на среднем уровне по Европе. В Эстонии вакцинированы 46% 12-15-летних и 60,9% 16-17-летних.

По словам Юлле Уусталу, в Таллиннской больнице госпитализация понадобилась 230 детям с коронавирусом. Эда Тамм рассказала, что в Тарту число меньше, так как и сам город меньше — 50. Причем не все эти дети входят в группы риска.

Этой осенью в Таллинне было пять случаев вызванного коронавирусом воспаления легких, когда ребенку понадобилась искусственная вентиляция легких. Самому маленькому из них было всего 8 месяцев, при этом его родители не были вакцинированы.

Уусталу рассказывает, что самому маленькому пациенту с коронавирусом было и вовсе всего лишь 12 дней. Он могу заразиться только от члена своей семьи.

Оба врача удивляются, что когда весной родителям больных раком детей предложили вакцинироваться без очереди, то очень многие из них не захотели этого делать.

Тамм говорит, что коронавирус также может вызвать проблемы с сердцем, и также привести к смерти ребенка: "Я не знаю, что именно происходит с детьми, который из-за коронавируса получают воспаление сердца. Или повреждения легких. Или повреждения нервной системы. Или же ребенок болеет коронавирусом сравнительно легко, а спустя четыре недели заболевает синдромом мультисистемного воспаления.Такие дети были и в Эстонии, их меньше 20. Им требуется интенсивное лечение. Эта болезнь — как русская рулетка".