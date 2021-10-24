Рядом с Таллиннскими тропами здоровья и велодорожками установлены новые колонки с питьевой водой(8)
Инициатива установки водопроводных колонок принадлежит как жителям города, так и Фонду Eesti Terviserajad, поэтому одна часть новых колонок была установлена в рамках бюджета города Таллинна, а другая часть — в качестве инвестиций Tallinna Vesi. Всего в Таллинне у важнейших транспортных маршрутов и оздоровительных троп установлено 20 водопроводных колонок, самозакрывающийся механизм которых исключает утечку воды. Для удобства владельцев собак многие из них оснащены поилками для домашних животных.
По словам Ало Лыокеса, генерального директора фонда Eesti Terviserajad, наличие колонок сделает ежедневное передвижение по оздоровительным тропам и велодорожкам более удобным, чем раньше. ”После долгой пробежки или езды на велосипеде хочется утолить жажду, и водопроводные колонки — хорошее решение. Возможность наполнить питьевую бутылку или предпочесть водопроводную воду вместо воды в бутылках положительно повлияет на окружающую среду”.
Свежая водопроводная вода теперь доступна в начале тропы здоровья Ярве, на тропе здоровья Мериметса у здания пляжа Штромка, на велодорожках от Рахумяэ до Хийу, на перекрестке Пярну мнт и ул. Вяана, недалеко от перекрестка Акадеэмия теэ и Ярвеотса, а такжже на Рейди теэ. Остальные шесть колонок были установлены в популярных парках.
По словам генерального директора Tallinna Vesi Александра Тимофеева, предприятие поставило перед собой цель сделать так, чтобы потребителям было максимально удобно выбирать водопроводную воду. ”Предпочитая воду из-под крана бутилированной, потребители могут заботиться об окружающей среде, себе самих и своем кошельке”, — сказал Тимофеев и с удовольствием отметил, что интерес граждан и различных организаций к общественным водопроводным пунктам растет с каждым годом.
Опрос, проведенный среди потребителей Tallinna Vesi, показывает высокий уровень доверия населения к водопроводной воде — 91% конечных потребителей пьют воду из-под крана. Целью водного предприятия является дальнейшее увеличение доли потребителей водопроводной воды за счет установки колонок.
Из колонок с питьевой водой, установленных Tallinna Vesi, поступает свежая и качественная вода. Tallinna Vesi регулярно берет пробы воды из колонок и контролирует ее качество. Водозаборники общего пользования будут закрыты в зимний период, чтобы краны не замерзли.
Использование водопроводной воды вместо бутилированной сокращает количество отходов. Одним кубическим метром водопроводной воды можно предотвратить производство, транспортировку и обработку 2000 пластиковых или стеклянных бутылок, потому что для упаковки одного кубического метра воды требуется множество бутылок.
В 2021 году установлены новые колонки для воды:
- Рядом с парковкой пляжного променада Копли, Сепа 30
- Рядом с Рими Хийу
- На улице Пийри
- У перекрестка Акадеэмия теэ и Ярвеотса
- У здания пляжа Штромка
- Ярвевана теэ 9g и 3d
- Лоотси 8
- У мемориала Марьямяэ
- Нунне 18
- На Рейди теэ у Русалки
- В парке Тийгивески
- В парке Фалги