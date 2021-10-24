Лийна Керсна: преподавателей нужно вовлекать в процессы принятия решений и поддерживать их психическое здоровье(16)
В этом году 11-й Международный саммит педагогической профессии (ISTP) прошел с 19 по 21 октября и был посвящен теме "Учиться у прошлого, смотреть в будущее: совершенство и равенство для всех" (Learning from the Past, Looking to the Future: Excellence and Equity for All).
Министр Лийна Керсна приняла участие в круглом столе министров и профсоюзных лидеров, чтобы обсудить, как государство, представительные организации учителей и школы могут работать вместе, чтобы обеспечить лучшее образование для всех.
"Я рада, что в последние годы больше внимания уделяется психическому здоровью. Опрос, проведенный в Эстонии в этом году, показал, что 28% учителей сталкиваются с постоянным или частым стрессом. Весной в сотрудничестве со школьными психологами мы открыли горячую линию консультаций по вопросам психического здоровья для учителей. Беседы по этой горячей линии были долгими, в них упоминалось о множестве проблем и тревог. Поэтому мы решили расширить доступность горячей линии на учеников и их родителей, чтобы поддержать как можно больше людей в сохранении их психического здоровья", — прокомментировала министр Лийна Керсна.
Наряду с психическим здоровьем, инклюзивная рабочая культура способствует благополучию учителей, добавила министр. "Я считаю, что все учителя, независимо от возраста и опыта, должны быть вовлечены в процесс принятия решений. Учителя также должны получать адекватную поддержку и обратную связь. Это показывает учителям, что их работа ценится и что их мнение учитывается".
На саммите делегации обсудили важные вопросы и изложили национальные обязательства, которые будут способствовать развитию политики в отношении учителей и повышению ценности профессии учителя. Эстонская делегация приняла два обязательства: разработать план действий по обеспечению профессиональной подготовки учителей и разработать модель карьеры для учителей, а также работать над обеспечением равенства в образовании: уменьшение пробелов в образовании и поддержка психического здоровья учащихся и учителей. Результаты будут представлены на следующем саммите.
На Международный саммит педагогической профессии были приглашены страны, добившиеся наибольших успехов в исследовании ОЭСР PISA, и в этом году среди участников были Великобритания, Германия, Испания, Канада, Китай, Польша, Португалия, Сингапур, Словения, США, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Эстония.
Саммит открыли Джилл Байден, первая леди США, работавшая учителем много лет, Мигель Кардона, министр образования США, Андреас Шляйхер, глава директората ОЭСР по образованию и компетенциям, и Сьюзан Хопгуд, президент Education International, всемирной организации, представляющей интересы учителей.
Помимо министра образования и науки, Эстонию на встрече представляли координатор создания государственных средних школ в министерстве Улле Матсин в качестве руководителя отдела политики общего образования, председатель Universitas Антс Коэль, председатель Эстонского союза учителей Реэмо Вольтри и представитель учителей Маргит Тимаков.
В этом году саммит был организован Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с Министерством образования США и международной организацией Education International. В 2019 году саммит проводился в Финляндии, а в 2020 году — виртуально из-за пандемии. В следующем году саммит пройдет в Валенсии, Испания.
Международный саммит педагогической профессии собирает ведущих и потенциально ведущих представителей стран мира в области образования, чтобы обсудить развитие профессии преподавателя, ее проблемы и перспективы на будущее. Эстония принимала участие и в предыдущие годы.