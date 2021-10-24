За сутки выявлено 1787 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 7 человек

В течение дня в больницах было открыто 46 новых истории болезни. Скончались 7 человек, инфицированных коронавирусом: 94-летняя женщина, две 92-летних женщины, 88-летний мужчина, 85-летняя женщина, 80-летняя женщина и 74-летний мужчина.

За последний день было проанализировано 9137 тестов на коронавирус, из которых 1787 были положительными.

Из тех, у кого выл выявлен коронавирус, 1185 человек не были вакцинированы и 602 прошли курс вакцинации.

В течение дня было введено 2093 доз вакцины, всего 1 415 740 доз. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 55,4%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.