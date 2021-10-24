В Эстонию пришел грипп

"Грипп в Европе присутствует, и сегодня первый случай гриппа был зарегистрирован в Таллинне", — сказала исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Хотя с вирусом гриппа в больницу поступает меньше людей, чем с коронавирусом, во время большой волны гриппа в стационарном лечении могут нуждаться почти 200 пациентов в неделю.

"Если коронавирус и грипп начнут между собой конкурировать в больницах, мы неизбежно должны будем это учитывать", — отметила Хярма.

Больные гриппом тоже нуждаются в интенсивной терапии. "Но грипп и COVID-19 нельзя лечить вместе, потому что грипп может распространиться на коронавирусного пациента, и возникнет уже суперинфекция", — пояснила Хярма.

В Эстонии сезон гриппа обычно длится с октября по май.

В прошлом сезоне грипп был подтвержден у шести человек, двое из которых нуждались в стационарном лечении. Из подтвержденных случаев два были вызваны вирусом гриппа A и четыре — вирусом гриппа B.