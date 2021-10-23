РЕПОРТАЖ RusDelfi | "Я не согласен участвовать в эксперименте". Больше 5000 тысяч человек пришли поддержать идею свободной вакцинации в Таллинне
К 12:00, времени начала акции, площадь Вабадузе уже кажется заполненной. Но люди еще подходят и подходят. Кто-то стоит под зонтами, кто-то в дождевиках. Многие словно не обращают внимания на дождь — просто общаются между собой. Больше всего скопилось участников перед ”трибуной”, но и по ”краям” островками протестующие ждут начала.
Первое, что бросается в глаза — эстонские флаги. Потом — плакаты. Например: ”Запугивание вакцинами должно прекратиться”, ”Стоп Кая Каллас”, ”Храни Бог Эстонию”, ”Нет диктатуре”.
В небольшом шатре рядом с трибуной можно взять пирожки и выпить горячий напиток. Здесь надувают шарики и раздают их желающим вместе с брошюрами.
Юлия Адамсон среди тех, кто помогает с шариками и пирожками, она не в команде организаторов. Почему же она не просто стоит с плакатом? ”А как не помогать? — удивляется Юлия. — В любое время надо помогать. Должна быть сплоченность. Мы же все едины, какая разница, на каком языке говорим, какой мы национальности. Сейчас такое сложное время, если мы не будем отстаивать свои права, то что будет с нами? У каждого своя ситуация, почему они здесь. Я не знаю, поможет ли эта акция в том, чтобы вакцинация стала добровольной, но нужно пробовать”.
Идея отменить обязательную вакцинацию и дать людям право выбирать, ставить прививку или нет, — основная на акции.
Алла Энди, которая тоже ждет начала выступлений с трибуны, говорит: ”Мы все здесь собрались, чтобы постоять за свободу выбора поведения в отношении своего здоровья. Есть альтернатива вакцинации — повышать свой иммунитет, информировать людей о том, как вести здоровый образ жизни, считаю, что лучше витамины предлаагать людям, все равно привитые болеют”.
В это время начинаются выступления с трибуны. Сначала слышна известная многим песня ”Рассвет” Тыниса Мяги. А потом голоса сторонников свободной вакцинации разлетаются по всей площади.
После каждой речи в поддержку выступающего раздаются одобрительные крики и флаги взмывают вверх. Кстати, кроме эстонских есть и флаги Латвии, Литвы.
Анастасия, мама нескольких детей, с возмущением говорит: ”У нас отнимают наши права и обещают их вернуть, если мы согласимся участвовать в медицинском эксперименте. Какие права? Элементарно возможность поесть мне с детьми в общественном месте. Это не главное, но такой прессинг вокруг, что становится подозрительно. Есть много натуральных препаратов, которые помогают поддерживать здоровье легких, кишечника. Так больше шансов сохранить людей живыми. Но нам предлагают только вакцинацию. Заставляют”.
Недалеко от участников в одежде с символикой EKRE стоит Анна. Она так отвечает на вопрос, почему сегодня здесь: ”Мне не нравится, что попираются права людей, изменяются пункты конститутции. А что дальше? Основное право человека — владеть своим телом — потихоньку отбирают. У меня есть примеры моих подруг, кто поставил две прививки, и все равно болеют. А муж моей подруги после двух прививок AstraZeneca пошел ставить прививку от гриппа и очень тяжело заболел после нее. Врачи так и не поставили диагноз. Если бы были такие, как раньше, прививки, что поставил одну и защищен на всю жизнь, то без разговоров пошли бы и сделали спокойно. А сейчас вакцина не действует. Почему мы должны слепо доверять?”
Проходит минут 15 от начала акции, и пройти к трибуне сложнее: людей стало значительно больше. Лозунгов и флагов тоже. Многие здесь с маленькими детьми на руках или с колясками, несмотря на ветреную и дождливую погоду. Ольга, которая тоже пришла на акцию, чтобы было услышано ее мнение, с горечью говорит о том, что даже среди детей начинается ярая агитация за прививки. По ее словам, в классе у ребенка учитель регулярно спрашивает, кто уже привился, а кто нет. И после этого хвалит тех, кто поставил вакцину. ”А остальные? — недоумевает Ольга. — Как они себя чувствуют в этот момент? Что таким образом воспитывают в наших детях? Их делят на плохих и хороших. И это в моей стране!”
Со сцены звучит эстонская народная музыка. Русской речи среди участников акции почти не слышно. Альфред, уже пожилой мужчина, стоит в центре собравшихся. Он делится своим мнением: ”Я считаю, что этот вопрос с ковидом однобоко освещен в прессе, настоящую правду можно узнать только на ютьюбе или на чьих-то страницах в интернете. Медицинское сообщество слишком мало сообщает данных. Я сам не согласен участвовать в эксперименте с вакцинацией, я уверен, что это просто эксперимент. Но он должен быть объективным и добровольным. Я скептически настроен. Где данные?” И потом Альфред добавляет: ”Я доволен, что нашлись в Эстонии силы, которые привлекли внимание к этому вопросу. Жаль, что они так мало давали информации об акции в русскоязычных СМИ. Здесь почти нет рускоговорящих. Это недостаток организаторов”.
И почти в ответ ему Максим Рогальский, бывший пресс-секретарь управы Пыхья-Таллина, выступающий в это время со сцены, сообщает, что рад видеть столько участников, несмотря на то, что распространять информацию об акции протеста в защиту свободного общества было сложно. ”Некоторые СМИ отказывались даже на условиях рекламы ставить анонсы”, — говорит он.
Потом Максим продолжает: ”Как думаете, хуже не будет? Будет. Рядом с нами Литва и Латвия. Люди там уже на колени поставлены. В очередь стоят, чтобы сделать вакцину ради сохранения работы, чтобы была возможность кормить детей. Нас пугают, что невакцинированных людей не будут пускать в продовольственные магазины, в церковь. Это все реально. Правительство не опирается на науку, нарушает наши права. Можно ли этому безумию противостоять? С инертной массой можно делать все, что угодно, но со народом, которому дороги идеалы свободы, это уже не так просто. Давайте будуем народом и будем отставивать свою свободу”. После этого призыва раздаются громкие возгласы поддержки.
Елена делится своей причиной, почему она здесь: ”Мне нельзя делать прививку, у меня было два анафилактических шока. Я пришла к семейному врачу, а она не дает мне справку. Говорит, что ей нужно сделать запрос иммунологу, только после этого она может дать справку. А делать запрос бесполезно. Иммунолог всем говорит, что можно ставить вакцину. И что мне предалагают? Сделать прививку там, где есть реанимация. И тогда меня оживят и разрешат не делать вторую. Только такой выход. Я не согласна с этим. Это моя жизнь”.
И добавляет: ”Я работаю в организации, нас 60 человек. И всех, кто не сделал прививку, заставляют ходить в маске. Это ползучий фашизм, я считаю. Пусть уж заставят нас желтые звезды на маски прицепить. И вот еще: на выборы мне можно было прийти без прививки, а в ресторан мне нельзя. Как так?”
С трибуны слышны слова Марта Хельме, Яака Мадисона. Михаил, мужчина средних лет, стоит совсем близко к трибуне и внимательно слышает выступающих. Он особенно хотел услышать сегодня Варро Вооглайда. И услышал.
Михаил согласен со многими ограничительными мерами, но категорически против принудительной вакцинации: ”Два года пандемии пережил без единой болезни. Я берегусь: ношу маски, веду здоровый образ жизни. Я реставратор антикварной мебели, много общаюсь, у меня есть ученики, я также езжу на общественном транспорте, хожу в магазины. Не болел без вакцины! И вот меня объявляют опасным членом общества. Чем я опасен? Только тем, что отказываюсь ставить привику? Я считаю, что у меня есть право отказаться, я гражданин Эстонии. Могу выбирать. Кто будет отвечать, если я вакцинируюсь и у меня будут осложнения? А как же моя семья потом? Я распространял информацию по друзьям через соцсети и рад, что многие откликнулись и пришли сегодня. Власти, наверное, все очернят после акции протеста. Но должны же прислушаться, нас так много сегодня”.
Мимо нас проезжает машина скорой помощи, это вызывает беспокойство. Оказывается, кто-то попал зонтиком в глаз другому человеку. Скорая уезжает. Подхожу к полицеским узнать, возможно, были немирные проявления со стороны собравшихся на акцию. Они отвечают, что все в порядке, никаких таких моментов не возникало.
К разговору с участниками акции подключается Александр Сохин, it-специалист, он высказывает свою позицию: ”Я вот против масок и вообще любых ограничений, насилия над нами. Это больше истерия. Я не верю официальной статистике. Ограничения не работают. Это же очевидно, если сравнить результаты мер разных стран, где строгость ограничений разная”.
В этот момент с трибуны спускается Рея Раус, учительница и эксперт по устойчивому развитию. Задаю вопрос, что главное в ее выступлении. Рея считает, что идею ковидных сертификатов нужно отменить, нет гарантий, что вакцинированный человек не заболеет. ”У нас в Эстонии мало людей, мы не можем половину народа сегрегировать, это надо прекратить, — уверенно говорит Рея Раус. — Я как человек науки, могу сказать, что раньше истина рождалась в горячих дебатах, проверке экспериментов, на основе различных мнений ученых. Но когда речь идет про ковид, то науки как будто нет. Нет обсуждений, разных позиций. Почему так? Очевидно же, что ограничения не работают. Если учесть, что в Эстонии почти 800 тысяч вакцинировано, примерно 200 тысяч переболело. Получается, что почти миллион людей должны быть защищены иммунитетом. Но ведь сейчас ситуация хуже, чем была год назад. Должны появляться решения лучше, чем ограничения. Надо их искать”.
На улице холодно. Ноги промокают. Акция идет уже почти три часа. Но народу на площади не становится меньше. Вижу, что многие уходят. Кто-то возвращается со стаканчиками кофе. Кто-то нет. Но площадь такая же заполненная. Значит, люди меняются. И выходит, что на акцию пришло намного больше людей, чем мы видим в моменте. Одна женщина спрашивает у кого-то рядом с трибуной, где поставить подпись. Иначе как посчитают голоса тех, кто против прививки? Она очень удивлена ответу, что подписи не собирают. ”Это же докажет наше мнение”, — говорит она.
Понимаю, что пора уходить, акция затянется еще дольше, чем планировалось, и по дороге знакомлюсь с Дмитрием, санитаром одной из центральных больниц Таллинна. Остаюсь еще почти на полчаса. Дмитрий делится историями, рассказывает, как понимает ситуацию изнутри. Он пришел в поддержку свободы человека. Говорит, насколько все противоречиво. Люди раскалываются на два лагеря, кто согласен с вакцинацией, а кто против. Многих увольняют или просто говорят о том, что могут уволить, и это работает как устрашение. И в коллективе, и в личном окружении. ”Знаю много примеров, — говорит Дмитрий, — когда прививка привела к летальному исходу. Много осложнений после нее. Видя это, я понимаю, что вакцинация должна быть личным выбором человека. Никто не возьмет ответственность за здоровье людей. Иногда получается так, что в одном отделении лежат и те, кто тяжело переносит ковид, и те, кто без симпотомов, но тест показал диагноз. Возможно, таким, кто легко болеет, лучше быть дома, не занимать места в больнице, пить лекарства, витамины и слушать хорошую музыку. И так много нелогичного стало в нашей работе. Раньше все было ясно. Сейчас — нет”.
Ухожу с площади, за спиной по-прежнему раздаются поддерживающие выступающих выкрики, народу стало чуть меньше. В голове — один из мотивов не так давно прозвучавшей народной песни. Я слышала ее впервые, но вот осталась. И мне самой интересно, повлияет ли акция на решения, которые будут приниматься политиками. Скоро мы это узнаем. Мы все за свободу наших прав. По обе стороны. И почему вдруг оказались эти стороны? Все мы хотим быть здоровыми и жить полноценной жизнью, к которой привыкли. И все мы переживаем за будущее наших детей. Только путь к этому будущему видим, как показала акция, по-разному. Но где та грань подлинной человечности, которую нельзя переходить ни тем, кто за, ни тем, кто против обязательной вакцинации? И что нас ждет в ближайшее время, пока мы ищем этот ответ?