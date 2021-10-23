РЕПОРТАЖ RusDelfi | "Я не согласен участвовать в эксперименте". Больше 5000 тысяч человек пришли поддержать идею свободной вакцинации в Таллинне

Анастасия, мама нескольких детей, с возмущением говорит: ”У нас отнимают наши права и обещают их вернуть, если мы согласимся участвовать в медицинском эксперименте. Какие права? Элементарно возможность поесть мне с детьми в общественном месте. Это не главное, но такой прессинг вокруг, что становится подозрительно. Есть много натуральных препаратов, которые помогают поддерживать здоровье легких, кишечника. Так больше шансов сохранить людей живыми. Но нам предлагают только вакцинацию. Заставляют”.

Алла Энди, которая тоже ждет начала выступлений с трибуны, говорит: ”Мы все здесь собрались, чтобы постоять за свободу выбора поведения в отношении своего здоровья. Есть альтернатива вакцинации — повышать свой иммунитет, информировать людей о том, как вести здоровый образ жизни, считаю, что лучше витамины предлаагать людям, все равно привитые болеют”.

Юлия Адамсон среди тех, кто помогает с шариками и пирожками, она не в команде организаторов. Почему же она не просто стоит с плакатом? ”А как не помогать? — удивляется Юлия. — В любое время надо помогать. Должна быть сплоченность. Мы же все едины, какая разница, на каком языке говорим, какой мы национальности. Сейчас такое сложное время, если мы не будем отстаивать свои права, то что будет с нами? У каждого своя ситуация, почему они здесь. Я не знаю, поможет ли эта акция в том, чтобы вакцинация стала добровольной, но нужно пробовать”.

К 12:00, времени начала акции, площадь Вабадузе уже кажется заполненной. Но люди еще подходят и подходят. Кто-то стоит под зонтами, кто-то в дождевиках. Многие словно не обращают внимания на дождь — просто общаются между собой. Больше всего скопилось участников перед ”трибуной”, но и по ”краям” островками протестующие ждут начала.

Недалеко от участников в одежде с символикой EKRE стоит Анна. Она так отвечает на вопрос, почему сегодня здесь: ”Мне не нравится, что попираются права людей, изменяются пункты конститутции. А что дальше? Основное право человека — владеть своим телом — потихоньку отбирают. У меня есть примеры моих подруг, кто поставил две прививки, и все равно болеют. А муж моей подруги после двух прививок AstraZeneca пошел ставить прививку от гриппа и очень тяжело заболел после нее. Врачи так и не поставили диагноз. Если бы были такие, как раньше, прививки, что поставил одну и защищен на всю жизнь, то без разговоров пошли бы и сделали спокойно. А сейчас вакцина не действует. Почему мы должны слепо доверять?”

Проходит минут 15 от начала акции, и пройти к трибуне сложнее: людей стало значительно больше. Лозунгов и флагов тоже. Многие здесь с маленькими детьми на руках или с колясками, несмотря на ветреную и дождливую погоду. Ольга, которая тоже пришла на акцию, чтобы было услышано ее мнение, с горечью говорит о том, что даже среди детей начинается ярая агитация за прививки. По ее словам, в классе у ребенка учитель регулярно спрашивает, кто уже привился, а кто нет. И после этого хвалит тех, кто поставил вакцину. ”А остальные? — недоумевает Ольга. — Как они себя чувствуют в этот момент? Что таким образом воспитывают в наших детях? Их делят на плохих и хороших. И это в моей стране!”