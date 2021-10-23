Митинг ковид-диссидентов в фотографиях RusDelfi: куклы со шприцами, дети в колясках и политики EKRE

Мероприятие проходило в субботу днем. В это время в Таллинне шел сильный дождь. Около 5 тысяч протестующих пришли с зонтами и стояли возле сцены. Многие были с флагами Эстонии.

Главный организатор митинга Варро Вооглайд был ведущим мероприятия. На сцене выступал сам Тынис Мяги

На место подоспел десант из EKRE . Протестующие требовали позвать на сцену Мартина Хельме , председателя консерваторов. Отец тоже был рядом.

Были люди и в таких костюмах.



Митингующие приезжали из разных уголков страны. Как минимум из Тарту приехало пять автобусов.

Несколько человек из Литвы Латвии , где недавно ввели комендантский час.

На транспарантах было написано: нет диктатуре, нет насильственной вакцинации, я — здоровый. Многие выступают против вакцинации маленьких детей. В Эстонии вакцинируют с 12 лет по собственному желанию.

Кому-то из присутствующих на акции стало плохо и его увезли в больницу.

Полиция не сообщала о каких-либо серьезных нарушения правопорядка. Однако соседний ресторан вынужден был закрыть двери из-за некорректного общения митингующих с персоналом . После мероприятия было чисто.

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