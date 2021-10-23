Награждены лауреаты ежегодной премии имени Кристьяна Рауда

Начиная с 1973 г. Союз художников Эстонии и Таллиннская городская управа ежегодно определяют лауреатов премии имени Кристьяна Рауда. Старейшая в Эстонии премия в области изобразительного искусства вручается творческим коллективам, научным деятелям сферы искусств или художникам за выдающиеся произведения, созданные или представленные публике в минувшем году. В качестве исключения могут быть отмечены также создатели ранее обнародованных произведений, а также работа всей жизни.

По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, курирующего сферу культуры, эта традиционная премия является данью уважения художникам и деятелям культуры, создавшим за последний год выдающиеся творческие произведения, которые оставят заметный след в нашей истории культуры и искусства. ”Как и творчество самого Кристьяна Рауда, созданные нынешними лауреатами произведения станут частью культурного кода Эстонии; мы хотим отметить таким образом их неоценимый вклад в художественную жизнь Таллинна и выразить искреннюю признательность, — сказал Вадим Белобровцев. — В число лауреатов старейшей в Эстонии премии в области изобразительных искусств входят лучшие художники и ученые этой сферы, их творчество заслужило всеобщее признание, и для Таллинна это большая честь — быть причастными к вручению такой престижной премии”.

По словам президента Союза художников Эстонии Элин Кард, работы Кристьяна Рауда являются основой для эстонской культуры. ”Влияние творчества Кристьяна Рауда сохранялось сквозь годы, поколения и режимы, вне зависимости от превалирующих вкусов или образа мышления, — отметила Кард — Значимость премии Кристьяна Рауда волей-неволей переплетается с его собственной биографией и творческим наследием художника. Мы проникаемся его работоспособностью, настойчивостью, а также героической мощью как уникальным почерком художника, отраженным на страницах ”Калевипоэга”.