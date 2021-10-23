Награждены лауреаты ежегодной премии имени Кристьяна Рауда(1)
Начиная с 1973 г. Союз художников Эстонии и Таллиннская городская управа ежегодно определяют лауреатов премии имени Кристьяна Рауда. Старейшая в Эстонии премия в области изобразительного искусства вручается творческим коллективам, научным деятелям сферы искусств или художникам за выдающиеся произведения, созданные или представленные публике в минувшем году. В качестве исключения могут быть отмечены также создатели ранее обнародованных произведений, а также работа всей жизни.
По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, курирующего сферу культуры, эта традиционная премия является данью уважения художникам и деятелям культуры, создавшим за последний год выдающиеся творческие произведения, которые оставят заметный след в нашей истории культуры и искусства. ”Как и творчество самого Кристьяна Рауда, созданные нынешними лауреатами произведения станут частью культурного кода Эстонии; мы хотим отметить таким образом их неоценимый вклад в художественную жизнь Таллинна и выразить искреннюю признательность, — сказал Вадим Белобровцев. — В число лауреатов старейшей в Эстонии премии в области изобразительных искусств входят лучшие художники и ученые этой сферы, их творчество заслужило всеобщее признание, и для Таллинна это большая честь — быть причастными к вручению такой престижной премии”.
По словам президента Союза художников Эстонии Элин Кард, работы Кристьяна Рауда являются основой для эстонской культуры. ”Влияние творчества Кристьяна Рауда сохранялось сквозь годы, поколения и режимы, вне зависимости от превалирующих вкусов или образа мышления, — отметила Кард — Значимость премии Кристьяна Рауда волей-неволей переплетается с его собственной биографией и творческим наследием художника. Мы проникаемся его работоспособностью, настойчивостью, а также героической мощью как уникальным почерком художника, отраженным на страницах ”Калевипоэга”.
В этом году решением жюри, состоящего из членов совета Союза художников и представителя города Таллинна, ежегодные награды будут вручены четырем достойным деятелям искусства. Премия включает приз в размере 2800 евро и медаль, созданную Энном Йоханнесом в исполнении Маргуса Кадарика.
Премию Кристьяна Рауда 2021 года получили:
Эло Лийв — за активную творческую деятельность в 2020 году и за развитие дисциплины светового искусства.
Яан Пярн — за активную творческую деятельность в 2020 году и за многолетнее развитие ювелирной отрасли. Яан Пярн — один из самых известных эстонских художников-ювелиров, чьи работы привлекают внимание как на родине, так и за рубежом. В частности, в 2000 году он удостоился серебряной медали на XI Международном конкурсе ювелирных изделий им. Беневенуто Челлини.
Тийт Пяэзуке — за выставки ”Без ностальгии” в Тартуском художественном музее и ”Быки во ржи и прочее” в галерее Рюк. Ретроспективная выставка ”Без ностальгии” в Тартуском художественном музее объединила как новые картины Пяэзуке, так и работы последних десятилетий. В творчестве Тийта Пяэзуке, ведущего деятеля современной эстонской живописи, сочетаются утонченная интеллектуальность, и умение объединить вневременное и современное видение с виртуозным техническим мастерством.
Рейн Раамат — за начало истории успеха эстонской муьтипликации на киностудии "Таллинфильм" в 1971 году и за создание портретов художников в 1990-х годах. Рейн Раамат был режиссером 16 анимационных фильмов, работал как художник при создании 12 художественных фильмов, а также является автором более 20 документальных фильмов. Его кинематографическое наследие богато и уникально, рисованные фильмы Раамата глубоко метафоричны и отталкиваются от эстонского фольклора. Его работы задевают и запоминаются своим точным стилем рисования, философскими темами и отсутствием юмора.