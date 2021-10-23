ГАЛЕРЕЯ | Антиваксеры протестуют на площади Вабадузе: "Стоп, Кая Каллас!"

Организаторы акции проводят мероприятие с целью остановить "насильственную вакцинацию", в том числе вакцинирование детей и контроль COVID-паспорта. Как и ранее, по мнению зачинщиков, это противоречит закону. Один из главных организаторов — Варро Вооглайд. Он заявил, что протестующие не будут подвергаться провокациям и будут общаться с полицейскими, как с хорошими партнерами.

На месте присутствуют фотографы и репортеры Delfi. Также возле площади установлены дигитальные экраны, на которых будет достоверная информация о коронавирусе от медиков и ученых.

Несогласные с нынешней ситуацией в стране вышли с лозунгами: "Нет диктатуре", "Стоп, Кая Каллас", "Сколько смертей от вакцины — это окей?" Ограничения — это смерть для предпринимателей" и другими.

Директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер подтвердил, что данное мероприятие согласовано с полицией. "У нас разрешено выражать свое мнение и в Эстонии свобода слова. Организатор несет юридическую ответственность. Мы, конечно, готовы реагировать на ситуацию", — сказал Вахер в интервью Delfi. На месте будет несколько полицейских патрулей, чтобы следить за обстановкой.

Организаторы протеста — Целевой фонд ”В защиту семьи и традиции” (SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks), также распространяющий ложную информацию о COVID-19 портал Telegram, портал Objektiiv и издание EKRE "Новые новости".

На Facebook на мероприятие зарегистрировалось 5000 человек. Однако из-за плохой погоды присутствующих, вероятно, будет меньше.

Сегодня выявили 1643 заболевших коронавирусом, за сутки умерло пять человек, в больницах 453 пациента с диагнозом COVID-19.