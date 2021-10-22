С 25 октября в первую очередь будет предоставляться экстренная и неотложная помощь

"В сфере здравоохранения вводятся меры, которые обычно не применяются. Это последний шаг перед ограничением оказания экстренной помощи", — пояснила исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Согласно подписанному в пятницу распоряжению, при обслуживании вызовов можно использовать сокращенные бригады скорой помощи и помощь добровольцев, а при необходимости скорая помощь сможет использовать свой оперативный резерв.

Учреждения здравоохранения должны временно освободить кровати для приема пациентов с диагнозом COVID-19, обеспечивая при этом безопасность других пациентов. Медучреждения должны также в первоочередном порядке обеспечить оказание экстренной и неотложной помощи.