В Эстонии изменят действующую систему выплаты льготных пенсий

”Очень важно прекратить практику несправедливых выплат и принять меры, чтобы люди дольше оставались активными на рынке труда. Существующий порядок позволяет представителям некоторых профессий начать получать пенсию уже к 40-м годам, и продолжать работать. Все пенсии финансируются за счет 20% от социального налога, который одинаков для всех. Таким образом, получая пенсию до достижения общего пенсионного возраста, они получают от пенсионной системы больше, чем другие пенсионеры. Так, например, в 2020 году, за счет выплат по льготным пенсиям, единовременное пособие в размере более 140 евро могло бы быть предоставлено каждому получателю пенсии по старости. — Объясняет министр социального обеспечения Сигне Рийсало. — Кроме того, содержащиеся в законах списки профессий и занятий, предполагающие льготную пенсию, были созданы еще в середине прошлого века — многих профессий сегодня уже не существует, и характер работы в некоторых случаях существенно изменился. Рынок труда меняется быстро и постоянно, нам нужно идти в ногу со временем и отказаться от этих списков. Для поддержания продолжительной активности людей на рынке труда или возмещения ущерба здоровью у нас должны быть современные решения, такие как переобучение, страховое возмещение по безработице, пособие на трудоспособность, возмещение ущерба работодателем, третья пенсионная ступень, и доступная с этого года возможность, работая, выйти на гибкую пенсию за пять лет до наступления возраста пенсии по старости”.