В Эстонии изменят действующую систему выплаты льготных пенсий(32)
Эти изменения не коснутся людей, которые уже получают пенсию по старости на льготных основаниях, пенсию за выслугу лет, или уже имеют необходимый для этого стаж — речь идет о длительном переходе.
”Очень важно прекратить практику несправедливых выплат и принять меры, чтобы люди дольше оставались активными на рынке труда. Существующий порядок позволяет представителям некоторых профессий начать получать пенсию уже к 40-м годам, и продолжать работать. Все пенсии финансируются за счет 20% от социального налога, который одинаков для всех. Таким образом, получая пенсию до достижения общего пенсионного возраста, они получают от пенсионной системы больше, чем другие пенсионеры. Так, например, в 2020 году, за счет выплат по льготным пенсиям, единовременное пособие в размере более 140 евро могло бы быть предоставлено каждому получателю пенсии по старости. — Объясняет министр социального обеспечения Сигне Рийсало. — Кроме того, содержащиеся в законах списки профессий и занятий, предполагающие льготную пенсию, были созданы еще в середине прошлого века — многих профессий сегодня уже не существует, и характер работы в некоторых случаях существенно изменился. Рынок труда меняется быстро и постоянно, нам нужно идти в ногу со временем и отказаться от этих списков. Для поддержания продолжительной активности людей на рынке труда или возмещения ущерба здоровью у нас должны быть современные решения, такие как переобучение, страховое возмещение по безработице, пособие на трудоспособность, возмещение ущерба работодателем, третья пенсионная ступень, и доступная с этого года возможность, работая, выйти на гибкую пенсию за пять лет до наступления возраста пенсии по старости”.
В намерении разработки законопроекта предлагается три варианта решения проблем, связанных с отказом от льготных пенсий. Первый предлагает представителям профессий, предусматривающих пенсию по старости на льготных основаниях или пенсию за выслугу лет, имеющих до 12,5 лет стажа на этой должности, возможность продолжать накапливать пенсию до конца 2030 года, работникам с большим стажем — до конца 2036 года.
Второе решение с момента вступления в силу поправок предусматривает выплату нового пособия людям с пониженной трудоспособностью, если причиной является специфика работы, — так называемое пособие по несчастному случаю на производстве или пособие людям с профессиональным заболеванием. Пособие в этом случае бы выплачивалось в дополнение к пособию на трудоспособность, и право на получение пособия не зависело бы от профессии или сферы деятельности. С созданием данного пособия исчезла бы возможность накопить необходимый стаж для получения льготной пенсии.
В качестве третьего варианта документ предлагает дополнить первое решение таким образом, чтобы и после вступления в силу поправок и переходного периода льготные пенсии по-прежнему бы действовали в наиболее важных производственных районах Ида-Вирумаа, а в других сферах были бы упразднены. В таком случае реформа бы не затронула находящихся в сложном положении производства Ида-Вирумаа и их работников, но, в то же время, не исчезла бы проблема льготных списков, создающих неравенство и другие сопутствующие трудности. Расходы на выплаты льготных пенсий до достижения людьми общего пенсионного возраста были бы уменьшены только на 2/3.
В 2020 году пенсию по старости на льготных основаниях получали 31 130 человек, расход на пенсионные выплаты до достижения общего пенсионного возраста составил 33 миллиона евро в год. Пенсию за выслугу лет получали 2530 человек, расходы на выплаты до достижения общего пенсионного возраста составили 10,2 миллиона евро в год.
Задача министра социальной защиты в программе действий правительства заключается в анализе и внесении предложений по реформе законов о пенсии по старости на льготных основаниях и пенсии за выслугу лет. Предложения были составлены в сотрудничестве с социальными партнерами и обсуждались с соответствующими профессиональными союзами: с профсоюзом работников транспорта и дорожных рабочих, Союзом профсоюзов работников энергетики Эстонии, профсоюзом химиков, профсоюзом железнодорожников, профсоюзом работников леса, Независимым профсоюзом моряков, Театральным союзом, Центральной организацией профсоюзов служащих, Центральным союзом профсоюзов, Центральным союзом работодателей, НКО Kuldliiga, Эстонским союзом объединений пенсионеров, с Министерством юстиции, Министерством культуры, Министерством внутренних дел, а также фракциями Рийгикогу.