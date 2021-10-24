Молоко в магазинах подорожало. Пакеты за 35 центов с прилавков пропали

Если в первых числах года аграрии получали в среднем за молоко 29,6 цента за литр, то по последним (августовским) данным закупочная цена на молоко поднялась до 31 цента и продолжает свой рост.

"Закончим год при цене 34-35 центов", — прогнозирует исполнительный директор Valio Eesti Майдо Соловьев.

Сверхдешевое молоко по 35 центов из магазинов пропало. В Prisma, Grossi и Maxima молоко сейчас продают в районе 45 центов. И другие сети тоже повысили цену на свое самое дешевое пакетное молоко.

По словам Соловьева, к росту цен привел увеличившийся на мировом рынке спрос на производимые из молока продукты: порошок, масло, сыр. Обычно вслед за этим начинают дорожать обычное молоко, кефир, сметана.

Юло Кивине, член правления компании Nordic Milk, выпускающей молочную продукцию под марками Tere и Farmi, говорит, что скачкообразный рост цен на энергоносители и искусственная ценовая политика, обусловленная конкуренцией торговых сетей, привели рынок к неустойчивости.

"В ситуации, когда сегодня цена пачки молока в магазинах ниже себестоимости, земледельцы и производители больше находится не могут. Мы имеем дело с очень сложным положением, и если мы хотим, чтобы сельское хозяйство продолжало жить, надо платить больше", — отметил Кивине.