22.10.2021, 16:41
Анетт Контавейт обыграла пятую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Москве(1)
Теннисистка Анетт Контавейт (WTA 20) уверенно обыграла пятую ракетку мира Гарбине Мугурузу (Испания) 6:1, 6:1 на проходящем в Москве турнире ”Кубок Кремля” и вышла в полуфинал.
Встреча продолжалась 49 минут. За весь матч Контавейт выполнила 6 подач навылет, не допустила двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Мугурусы 3 двойные ошибки и ни одного использованного брейк-пойнта из 3.
Следующий матч Контавейт проведёт завтра, с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, которая ранее оказались сильнее россиянки Анастасии Павлюченковой, начало игры в 10.00.
Кубок Кремля проходит с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Призовой фонд турнира составляет 1,345 млн долларов.