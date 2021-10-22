Анетт Контавейт обыграла пятую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Москве

Встреча продолжалась 49 минут. За весь матч Контавейт выполнила 6 подач навылет, не допустила двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Мугурусы 3 двойные ошибки и ни одного использованного брейк-пойнта из 3.