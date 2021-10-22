Что происходит? Суд отстранил государственного прокурора от громкого процесса

Судья Яаника Каллин, ведущая предварительное заседание, отстранила Перна от обсуждения дела, поскольку, по ее оценке, Перн серьезно нарушил права Варвенюк, встретившись с ней без присутствия ее адвоката.

Встреча произошла 1 ноября 2019 года. Для этого задержанную днем ранее Варвенюк доставили из арестного дома в Лыунаское отделение Полиции безопасности в Тарту. ”Мне приказали собрать вещи в камере и пойти с ними. Наверное, мне не следовало идти. Они знали, что мой защитник не сможет быть там. Остается непонятным, почему меня туда увезли. Я была в шоке”, — вспоминала ранее Варвенюк события того дня.

По ее словам, во время встречи Перн угрожал ей и склонял к отставке с должности судьи.

По словам Перна, он не давил на Варвенюк, а просто хотел разъяснить дальнейший ход расследования по уголовному делу. Он отметил, что не стал бы устраивать такую встречу, если бы знал, во что это выльется.

Поскольку встреча не записывалась, то узнать достоверно о том, что на ней происходило, не представляется возможным. По оценке Каллин, один только факт встречи без адвоката является нарушением, не говоря уже об остальном. Судья отметила, что встречи без адвоката иногда случаются, но это должно происходить исключительно по инициативе человека, а не прокуратуры.

Отстранение Перна обжалованию не подлежит. Теперь государственной прокуратуре необходимо в течение семи рабочих дней найти Перну замену в этом деле.