Заражение коронавирусом растет: карта исследования сточных вод окрасилась в красный цвет, в Ида-Вирумаа рекорд

Число проб с очень высоким содержанием вируса сейчас самое большое за всю пандемию. Если посмотреть на карту, то центр заражения приходится на Ида-Вирумаа.

Если, согласно данным Департамента здоровья, на этой неделе в Ида-Вирумаа выявлено вполовину меньше новых случаев заражения, чем в Тартумаа, то на следующих неделях их число значительно повысится, считают авторы исследования, опираясь на количество вируса в сточных водах.

Исследователи подчеркивают, что содержание коронавируса в пробах из Ида-Вирумаа находится на рекордно высоком уровне. По их словам, этому способствует агрессивное распространение дельта-штамма.

Ситуация немного спокойнее в Западной Эстонии и на островах.

Пробы сточных вод берутся в начале каждой недели во всех уездных центрах, городах с населением более 10 000 человек, а также по необходимости и в менее крупных населенных пунктах.