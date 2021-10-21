Разыскиваемый в России банкир тесно связан с Эстонией

Издание Äripäev получило информацию, что у совладельца одной из крупнейших девелоперских компаний Эстонии Capital Mill Игоря Мёльдера были коммерческие отношения с банкиром Константином Шварцем, которого в России подозревают в присвоении крупных сумм из банка ”Росэнергобанк”. Мёльдер был до февраля 2016 года акционером этого банка.

Шварц, родившийся в Таллинне в 1966 году и живущий в столице Эстонии с 2017 года, работал в 90-х годах на высоких должностях в российской банковской системе. В 2001 году он возглавил правление ”Росэнергобанка”.

Согласно опубликованным в российских СМИ материалам, он вместе с сообщниками подозревается в мошенничестве в крупных размерах, заключающемся в организации вывода денег из банка.

Шварц утверждает, что стал жертвой политического давления и что ни он, ни Игорь Мёльдер никак не могли быть участниками хищений и злоупотреблений, о которых говорят в России.

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