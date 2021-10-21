Масочный режим ужесточается: где нужно брать справку о том, что ношение маски противопоказано?

"Люди, у которых имеются хронические заболевания легких, астма, злокачественные опухоли в легких, напротив, должны носить маски, если только легочная ткань не повреждена настолько, что им требуется дополнительный кислород," — сказала председатель правления Общества семейных врачей Ле Валликиви, добавив, что в последнем случае используемая кислородная маска выполняет функцию защитной маски.

Валликиви отметила, что на самом деле ношение маски противопоказано или освобождение от этого требования обосновано в очень немногих случаях. Это может быть, например, препятствие из-за физического недостатка при надевании и снятии маски, или если человеку ежедневно требуется дополнительная поддержка для дыхания.

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