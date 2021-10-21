Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

В четверг в поединке второго раунда занимающая 20-е место в мировом рейтинге эстонка в двух сетах обыграла представительницу Германии Андреу Петкович (WTA 79) — 6:1, 6:4.

Первый сет проходил под диктовку Контавейт, которая была близка к тому, чтобы не позволить выиграть сопернице ни одного гейма. При счете 5:0 эстонка имела сетбол на подаче соперницы, но реализовать его не смогла. В результате немка все же взяла один гейм, но не более того.

А в дебюте второго сета Петкович показала, что не зря в свое время входила в первую десятку мирового рейтинга. Она повела со счетом 2:0 и могла еще больше увеличить преимущество, если бы не собственные ошибки. Анетт Контавейт тоже немало ошибалась, но в решающие моменты действовала надежнее. При счете 2:3 она выиграла три гейма подряд, что и предопределило ее успех.

В четвертьфинале соперницей Анетт Контавейт станет пятая ракетка мира, испанка Гарбинье Мугуруса.