Кая Каллас на заседании Европейского совета обсудит темы миграции и цены на энергоносители

По словам премьер-министра Каи Каллас, наиболее важными темами заседания Европейского совета являются высокие цены на энергоносители и вопрос миграции. ”Нам необходимо найти для всей Европы долгосрочные решения для обеспечения надежности энергоснабжения и стабильных цен, а также для снижения энергозависимости от третьих стран”, — сказала премьер-министр.

В рамках темы миграции будет обсуждаться миграционное давление со стороны Беларуси и сотрудничество с третьими странами для предотвращения миграции. Для укрепления внешних границ Европейского союза необходимы дополнительные решения, такие как стандарт охраны внешних границ и дополнительное финансирование развития пограничной инфраструктуры. ”Помимо укрепления внешней границы, для Эстонии важно укреплять сотрудничество с основными странами — источниками миграции и теми, через которые осуществляется транзит мигрантов, чтобы предотвратить нелегальную иммиграцию”.

Кроме того, главы государств и правительств обсудят ускорение вакцинации против коронавируса, пожертвование вакцин третьим странам и взаимное признание COVID-справок с третьими странами.

Совет продолжит обсуждение вопросов цифровой революции в Европейском союзе. Темы совместимости данных и основанной на доверии взаимосвязи важны для Эстонии с точки зрения обеспечения конкурентоспособности. Что касается внешней торговли и отношений, то в центре внимания обсуждений будет международная конкурентоспособность Евросоюза.

Перед заседанием Европейского совета премьер-министр примет участие во встрече фракции Renew Europe, и обсудит темы саммита с главами государств и правительств стран Северной Европы и Балтии. Вечером в пятницу премьер-министр вместе с главами правительств Нидерландов, Люксембурга и Ирландии примет участие в конгрессе ”175 лет либерализма”.

Премьер-министр вернется в Эстонию поздно вечером 22 октября.