Maxima впервые за два года открыла новый магазин

”Covid притормозил наш процесс реновации и открытия новых магазинов — в последний раз мы открывали новый магазин два года назад в Копли, в Таллинне”, — сказал на открытии магазина Лаагри генеральный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас. По его словам, в этом году Maxima Eesti уделяла большое внимание обновлению магазинов, и магазин в Лаагри был построен на базе обновленной концепции.

”Мы находимся там же, где и наш клиент, открываем магазины, где видим соответствующие ожидания клиента от нас”, — отметил Волкас. Цель Maxima Eesti — в ходе процесса обновления предложить клиентам, прежде всего, то, что они хотят и ожидают от розничной сети. Речь идет об удобном домашнем магазине с качественными отечественными товарами по хорошей цене. Обновленный X-формат делает все это возможным в небольшом магазине. ”Новый магазин — это новое начало как для наших сотрудников, так и для клиентов”, — подчеркнул генеральный директор Maxima Eesti.

Жители Лаагри давно ждали открытия Maxima, чтобы можно было еще выгоднее наполнять ежедневную потребительскую корзину. Такого магазина в этом районе раньше не было. Хотя в последние недели низкие цены в честь открытия различных магазинов вызвали у общественности большое оживление, это обычное явление при открытии новых магазинов. Maxima в Лаагри в этом плане не исключение, посетители магазина могут наслаждаться действительно выгодными предложениями в честь открытия до 25 октября. Например, килограмм бананов стоит 0,35 евро, охлажденное филе лосося — 5,95 евро, а 150-граммовая упаковка масла Eesti Taluvõi — 0,85 евро.