На осуществление ковид-проверок полиции потребовалось дополнительно 150 000 евро

Речь идет о периоде с 16 августа по 17 года текущего года. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в это время за исполнением ограничений следило около 1350 работников PPA и более 160 помощников полицейских как в рамках обычной рабочей нагрузки, так и в качестве переработки. Переработка коснулась более 500 сотрудников ведомства.

Всего за этот период на проверки ушло более 23 000 часов, из которых около 18000 пришлось на обычное рабочее время и около 6000 на сверхурочные. Кроме этого были привлечены помощники полицейских, объем их работы составил более 1800 часов.

Дополнительные расходы на оплату сверхурочных (помимо переработки сюда входит и работа в государственные праздники и в ночной период) и дополнительных средств (повышенные расходы на транспорт, средства индивидуальной защиты и т.д.) составили около 150 000 евро.

Средства были выделены на основании соответствующего распоряжения правительства.