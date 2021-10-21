”Время предупреждений прошло”. Департамент здоровья и полиция готовят совместные рейды

Отмечается, что первым шагом по-прежнему будет предписание, далее — штраф и после — закрытие.

По словам пресс-секретаря Департамента здоровья Имре Кааса, в течение этой недели ведомство согласует усиленные меры контроля с Департаментом полиции и погранохраны. На следующей неделе начнутся совместные рейды, при этом стороны могут осуществлять проверки и независимо друг от друга.

На вопрос о том, имеется ли у департамента т. н. красный список предприятий, нарушающих требования, Каас отметил, что именно "красного списка" нет, но эти предприятия им известны.

В случае выявления нарушений, предприятию будет вынесено предписание о незамедлительном внедрения мер безопасности. Если предписание будет проигнорировано, то ему выпишут штраф на сумму до 9600. Штраф можно выписывать неоднократно до той поры, пока предписание не будет выполнено. Если же и эти меры окажутся недостаточными, то департамент может закрыть предприятие.

Каас добавил, что если, например, в месте общественно питания будет обнаружен человек, попавший туда по поддельной или чужой справке, то его может ждать денежный штраф или тюремный срок, но в таких случаях процессуальными действиями занимается уже полиция.

”Время предупреждений прошло”, — подчеркнул он.