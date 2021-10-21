TFW 2021 | Оргия на подиуме и плохое обращение с моделями: чем запомнилось возвращение Таллиннской недели моды(14)
Кажется, уже традиционно Таллиннскую неделю моды открывает показ Кристель Куслапуу — и не зря. Ее шоу уж точно не оставит никого равнодушным, а заодно и взбодрит публику, которая еще не совсем проснулась после двухлетнего перерыва в модных событиях подобного размаха.
Выигравшая в 2017 году "Золотую иглу" Куслапуу представила показ своих лучших хитов, сопровождавшийся дерзким перформансом: после традиционного дефиле модели начали изображать половые акты, драку и одержимые танцы, ложились на колени к зрителям и лезли в направленные на них камеры телефонов. В принципе, ничего нового для эпатажного дизайнера. Зато для публики и прессы — идеальный визуальный контент.
Последовавшая за этим торжественная церемония вручения премии "Золотая игла", конечно же, уступала по энергетике и эпатажу шоу от Куслапуу, но и здесь были свои интересные моменты.
Номинированный на "Серебряную иглу" Карл Йоонас Аламаа представил коллекцию, состоящую из довольно простой и минималистичной одежды, но ее дополняли искусные конструкции и цветного стекла - то ли ангельские крылья, то ли средневековые щиты, но их витражный облик действительно пробуждал ощущение того, что на подиуме сейчас начнется месса.
Очень позабавили "грибные детали" в коллекции Анники Кийдрон, которая в итоге стала обладательницей "Серебряной иглы". Нашитые на куртки и перчатки вязаные грибы выглядят комично, но зато ими можно оживить любой скучный образ.
А вот показ Трийну Пунгитс, победителя и нового обладателя престижной "Золотой иглы", запомнился, скорее, не представленной одеждой, а той забавной походкой, с которой модели шли по подиуму под песню "Woman" от Doja Cat.
Второй день недели моды запомнился тем, что на половине показов у моделей была явная проблема с обувью. Некоторые девушки еле-еле могли устоять на каблуках, так как они были для них либо слишком высокими, либо размер был явно не их. На показе Brand No.8 модели в буквальном смысле вываливались из своих туфель, и в итоге им пришлось идти с ними в руках. На ярком показе у Лийны Стейн тоже была явная проблема с размером босоножек и пальцы ног моделей предательски свисали с их края. Возможно, девушкам стоит объединиться в модельный профсоюз и предъявить дизайнерам за плохое обращение с работниками?
В этот день также прошел показ от... организации по защите животных Loomus. В нем участвовали производители одежды, присоединившиеся к программе по отказу от меха. Они создали коллекции, которые характеризует дружественное отношение к животным, устойчивое развитие и этичность. Но все внимание к себе привлекли головные уборы из бересты и других древесных материалов от учеников Эстонской академии художеств (EKA).
Яркую точку второму дню поставил показ бренда Liina Stein, состоявший почти полностью из ткани неонового цвета, хотя вроде как мировые тренды уже отошли от неона. При создании коллекции Лийна Стейн вдохновилась, возможно, тем самым кислотно-зеленым платьем от Valentino, которое актриса Синтия Эриво надела на красную дорожку "Золотого глобуса", и уж явно Versace середины 2000-х, а одно платье было практически копией коллекции Giambattista Valli для H&M, только в неоново зеленом "вырви-глаз" цвете.
Возникает вопрос, готовы ли женщины Эстонии нарядиться в яркие неоновые и довольно короткие платья на торжественные светские мероприятия? Зато это идеальная одежда для любителей клубных тусовок и рейверов. И вообще, если относится к этому, как эстетике кэмпа аля Moschino, то все выглядит вполне миловидно и забавно. По крайне мере во время показа царила веселая атмосфера - отчасти из-за того, что гостей крайне забавляли свисающие у каждой второй модели с края туфлей пальцы.
Посмотрим, что еще интересного принесут последние два дня Таллиннской недели моды 2021!