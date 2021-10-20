20.10.2021, 21:36
Цена пластиковых коробочек для горячей еды навынос будет кусаться(23)
Priit Simson
Если правительство примет законопроект по снижению оборота одноразового пластика в его нынешнем виде, то пластиковые коробочки для горячей еды, которую можно сегодня купить во многих магазинах навынос, станут платными. И довольно дорогими.
Во многих крупных магазинах есть прилавок, где предлагают купить готовую горячую еду с собой: в одну коробочку курицу, в другую — картофель, в третью салат, еще одна может потребоваться для соуса… Чтобы по приходу домой можно было быстро покушать.
Однако эти четыре одноразовые платиковые емкости с лета следующего года будут стоить уже целых два евро. В том случае, если пройдет план Министерства окружающей среды спрашивать за каждую такую пластиковую упаковку по 0,5 евро.
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