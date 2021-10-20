20.10.2021, 20:08
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Осенью цены на топливо рвутся только ввысь. Посмотрите, насколько выгоднее заправляться в Латвии(23)
Как отмечает исполнительный директор Союза топливных фирм Эстонии (Eesti õliühing) Март Раамат, в нашей небольшой стране тоже есть региональные колебания цен. "Уже давно, к примеру, цены в Тарту ниже, чем на Северном побережье", - обратил внимание Раамат.
Исходя из графика видно (смотрим самые последние цифры), что если заправить, например, бензином марки "95" 60-литровый бак в Эстонии, то он обойдется в 91,62 евро, а в Латвии - 84,36 евро. Экономия с 60 литров составит 7,26 евро.
График составлен на основании данных EU Oil Bulletin.