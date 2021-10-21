В Рийгикогу поддержали проект Закона о семейном примирении. В чем его суть?(3)
По словам председателя правовой комиссии Марeка Юргенсона, законопроект призван обеспечить благополучие детей при разводе родителей, если родители не могут договориться в вопросах воспитания и обеспечения детей. Услугой можно воспользоваться в случае, если обе стороны желают найти решение. Необходимо также выслушать ребенка, касательно которого возникли споры.
”Семейно-правовые споры зачастую очень тяжелы с эмоциональной точки зрения. Однако, по всей вероятности, именно услуга семейного примирения поможет найти решения, которых будут придерживаться обе стороны. Важно, чтобы при поиске решений родители отталкивались от интересов ребенка и продолжали участвовать в его воспитании. Примирение семьи — несомненно более дружелюбный для ребенка вариант поиска соглашений, чем судебное производство. Помимо этого, создание услуги семейного примирения снизит нагрузку на суды”, — сказал Юргенсон.
Член комиссии Тармо Круузимяэ подчеркнул, что при создании государственной услуги нельзя забывать о тех, кто предоставлял услугу семейного примирения на протяжении десятилетий.
”Если ранее старались не вовлекать ребенка в примирительный процесс, то согласно законопроекту, выслушать ребенка — это неотъемлемая часть услуги семейного примирения. Для меня это изменение парадигмы со стороны министерства — непонятно. Кроме того, это резко противоречит Стамбульской конвенции, в которой указано, что в случае семейного насилия нельзя рассматривать стороны как равные. В законопроекте это называется ”особым случаем”, стороны пытаются примирить, как если бы они были равны”, — сказал Круузимяэ.
По его словам, стоит пересмотреть также заголовок законопроекта. ”Для того, чтобы хорошее начинание не было напрасным, необходимо изменить название законопроекта. Вместо названия „закон о семейном примирении” стоит использовать „закон об оказании услуги семейного примирения””.
Участники заседания также отметили, что законопроект создаст возможность при помощи услуги семейного примирения достичь соглашений в таких жизненных вопросах, как право на общение с ребенком, алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка и, в определенных случаях, в вопросах касательно права опеки.
Согласно прогнозу, в услуге нуждаются порядка 3000 семей в год. Предоставление государственной услуги семейного примирения планируется начать в сентябре следующего года. Согласно законопроекту, координировать проект будет Департамент социального страхования, а финансироваться он будет из средств государственного бюджета.
Комиссия приняла решение направить проект закона о семейном примирении (438 SE) пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 27 октября.