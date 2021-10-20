Цены скупки металлолома выросли до рекордного уровня

”Именно сейчас особенно выгодно собрать и вывезти весь свой старый металл. Количество наших клиентов уже выросло на несколько десятков процентов, при этом особенную активность проявляют именно частные клиенты, — прокомментировал член правления Kuusakoski и менеджер по закупкам в Эстонии Тоомас Колламаа. — В последний раз мы наблюдали такой бум цен на цветные металлы очень давно, наверное, в 2007–2008 годы”.

В настоящее время Kuusakoski предлагает клиентам самые высоки за последние 13–14 лет. Например, цена покупки меди за последний год выросла на 44%. Если в прошлом году в это же время медь стоила 4850 евро за тонну, то сейчас ее стоимость составляет 7000 евро за тонну. Цена латуни за год изменилась на 43%, увеличившись с 2800 евро до 4000 евро за тонну.

Цена покупки алюминия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на целых 79%. Если год назад тонна этого металла стоила 700 евро, то теперь — 1250 евро.

Что касается черного металла, то его цена за год выросла на 47%, составляя в настоящий момент 265 евро за тонну. Цена автохлама за последний год выросла на целых 114% — если в прошлом году одна тонна стоила до 105 евро, то сейчас ее стоимость может достигать 225 евро.

Причиной столь масштабного роста цен послужил усугубляющийся электрокризис, резкий рост затрат на энергию, а также нехватка различных промышленных металлов в сочетании с исключительно высоким спросом на металлы со стороны Китая.

Цена только лишь одного алюминия аналогично другим металлам выросла до самого высокого за последние 13 лет уровня, так как электрокризис крайне негативно отразился на запасах этого энергоемкого металла, который используются во всем — от пивных банок, до смартфонов iPhone. Алюминий в шутку называют ”твердым электричеством”, так как для производства каждой тонны этого металла требуется примерно 14 мегаватт-час энергии — этого объема хватило бы для содержания одного среднего домохозяйства в течение более трех лет.