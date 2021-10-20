"Люди должны быть готовы больше платить”. Производители пищевых продуктов Эстонии жалуются: ресурсы дорожают, прибыль снижается(11)
Руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп сказала, что скорость роста экономических показателей в областях обрабатывающей промышленности в первой половине 2021 года осталась на уровне ниже среднего — хотя доходы с продаж и добавленную стоимость и удалось несколько увеличить, прибыльность предприятий уменьшилась. Общий объем продукции пищевого сектора остался на уровне предыдущего года, составив примерно 840 миллионов евро.
”Рекордные цены на электричество и повышение цен на другие ресурсы ускоряют рост расходов. Рост расходов пищевой промышленности, включая затраты на рабочую силу, за первые шесть месяцев этого года превысил рост оборота и производительности, — сказала Потисепп, добавив, что по данным Департамента статистики общая прибыль сектора производства пищевых продуктов за первую половину 2021 года составила 24,6 миллиона евро, что почти на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. — Для предприятия прибыль подобна кровообращению. Ее отсутствие означает отсутствие развития, то есть невозможность инвестировать, заниматься разработкой продукции и платить зарплату работникам”.
Представивший обзор промышленности напитков руководитель A. Le Coq Тармо Нооп сказал, что безалкогольность и здоровые привычки сейчас в моде. Единственным исключением здесь являются энергетические напитки, однако и в этом сегменте появляются новые более здоровые изделия. ”В ближайшее время главным вызовом сектора будет доступность рабочей силы, в то время как инвестиции в уменьшение воздействий предприятий на окружающую среду продолжатся. Все более важным становится так называемое придание значения своим изделиям, а зеленый переход на производстве может послужить новым билетом на рынок”, — отметил Нооп.
По словам члена правления Nordic Milk Юло Кивине, резкий скачок цен на электричество и газ, а также обусловленная конкуренцией между торговыми сетями искусственная ценовая политика в отношении изделий привели к большому уровню неопределенности на рынке. ”C ситуацией, когда сегодня в магазине цена упаковки молока ниже себестоимости этого продукта, скоро не смогут справляться ни земледельцы, ни производители. Текущее положение является очень сложным, и если мы хотим сохранить жизнеспособность нашего сельского хозяйства, то мы должны быть готовы больше платить”, — признал Юло Кивине.
Председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк отметил, что рост цен на ресурсы, который не получилось перенести на розничную торговлю, в первом полугодии привел к убыткам в секторе мясной промышленности. ”Объем инвестиций снизился в два раза, нехватка рабочей силы в секторе является острой, и ожидания людей в отношении зарплаты постоянно повышаются. В то же время в Эстонии по состоянию на прошлый год действует почти 50 предприятий, основной сферой деятельности которых является производство или обработка мяса. К сожалению, такая ситуация не может продолжаться бесконечно, в связи с чем в данном секторе можно ожидать банкротств или консолидаций”, — сказал Круустюк, по словам которого необходимо наличие более ясных правил в отношении иностранной рабочей силы, что помогло бы лучше залатать дыры, обусловленные нехваткой местной рабочей силы.
Руководитель Fazer Bakery Анне Мере отметила, что хлебопекарной промышленности также не удалось избежать влияния вышеописанных трендов. ”Кроме того, сейчас люди реже ходят в магазины, а новые поколения больше не хотят есть традиционный хлеб и булку, предпочитая хлеб для тостов и кусковой хлеб. В связи с пандемией люди все больше выбирают полезные для здоровья изделия, которые хорошо влияют на пищеварение, душевные силы и иммунную систему”, — сказала Анна Мере, отмечая открытость наших потребителей к новым вкусам и изделиям.
Союз пищевой промышленности вместе с производителями пищевых и питьевых изделий представил обзор положения сектора пищевой промышленности Эстонии. Обзор результатов, трендов и дальнейших ожиданий сектора пищевой промышленности Эстонии представили руководитель A. Le Coq Тармо Нооп, член правления Nordic Milk Юло Кивине, председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк, руководитель Fazer Bakery Анне Мере и руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.