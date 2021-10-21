Лидер мирового рынка строит в Таллинне IT-лабораторию, где будет работать более 300 человек

”Мы собираемся основать в Таллинне главную испытательную лабораторию R&D в Европе. Помимо развитой цифровой инфраструктуры, навыков и талантливых специалистов, огромным преимуществом Таллинна является его нахождение (почти) в том же часовом поясе, что и другие наши лаборатории в Центральной Европе. Это значительно упрощает совместную работу по сравнению с американскими компаниями”, — заявил Гордон Мейер, временный руководитель лаборатории Dynatrace Tallinn.

В течение следующих пяти лет компания наймет в свой таллиннский офис более 300 лучших специалистов. В данный момент компания ищет руководителей лаборатории R&D, старших разработчиков и специалистов по персоналу. Компания уже построила лаборатории в Линце (главный офис), Вене, Барселоне, Гданьске, а также в ряде других городов Австрии. Сейчас идет поиск наиболее оптимального места для строительства лаборатории в Таллинне.

”Dynatrace — основной компонент цифровой трансформации 15 тысяч крупнейших организаций по всему миру. Будущие сотрудники компании Dynatrace будут оказывать значительное влияние на крупнейшие лидирующие на мировом рынке организации. Важным элементом в привлечении специалистов в Эстонии являются заманчивые программы распределения акций компании среди сотрудников”, — добавил Мейер.

Одна из основных причин, по которой организация Dynatrace открывает свою ИТ-лабораторию в Таллинне, заключается в том, что недавно она приобрела аналитическую компанию эстонского происхождения SpectX, специализирующуюся на высокоскоростном синтаксическом анализе и анализе запросов. Сотрудники, которые присоединятся к Dynatrace Tallinn, получат возможность работать вместе с основателем SpectX Рене Трисбергом, который продолжит работать в Dynatrace Tallinn в качестве ведущего архитектора продукта.