Результаты выборов в Нарве обжалованы EKRE

Мнения и слухи

Результаты муниципальных выборов в Нарве не дали ни одному избирательному списку возможности править в горсобрании единолично. Напомним, что у списка Катри Райк — 15 мандатов, 10 — у центристов, 4 — у Elagu Narva (”списка Алексея Евграфова”) и два — у Eesti 200. Список Катри Райк не добрал одного мандата для того, чтобы составить большинство в горсобрании (иметь 16 голосов из 31-го), а Elagu Narva не хватило одного мандата, чтобы иметь возможность составить собственную фракцию. В местных и республиканских СМИ журналисты делают прогнозы по поводу того, кто с кем договорится и создаст правящую коалицию: по их мнению, шансы на создание коалиции одинаково велики и у таких опытных политиков, как нарвские центристы, которые умеют привлекать к себе людей из других партий, и у победителя выборов — списка Катри Райк. Журналист ERR Cергей Степанов назвал возможную коалицию списка Катри Райк и Elagu Narva идеальным вариантом, что в какой-то мере совпадает с народным мнением.

Еще в начале октября в городе распространился слух о том, что два популярных нарвских политика договорились между собой о сотрудничестве. Один из наших читателей, симпатизирующий им обоим, рассказывал об этом так: ”Евграфов с Райк давно уже договорились, что после победы на выборах Катри будет председателем горсобрания, а Алексей — мэром. На мой взгляд, это — наилучшие кандидатуры. Так что без разницы, за кого из них голосовать, главное — поддержать один из этих списков”.