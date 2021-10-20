20.10.2021, 15:15
В Камбодже задержали эстонца за нападение на полицейских(16)
kuvatõmmis
Выходящее в Камбодже англоязычное издание Khmer Times сообщает о проживающем в Кампоте гражданине Эстонии, который подозревается в совершении насильственных действий в отношении представителей власти.
По сообщению издания, 38-летнего Райво Лойге задержали утром 10 октября после совершения им автомобильной аварии. Его подозревают в вождении в пьяном виде и нападении на полицейских, которым он нанес травмы.
Позже выяснилось, что мужчина с таким же именем и похожей внешностью объявлен в розыск в Эстонии. Также мужчина с таким же именем в 2012 был приговорен в Великобритании к восьми годам тюрьмы за участие в 150 ограблениях в нескольких европейских странах.
Сейчас эстонец находится под стражей и скоро дело будет направлено в суд.