В Камбодже задержали эстонца за нападение на полицейских

По сообщению издания, 38-летнего Райво Лойге задержали утром 10 октября после совершения им автомобильной аварии. Его подозревают в вождении в пьяном виде и нападении на полицейских, которым он нанес травмы.

Позже выяснилось, что мужчина с таким же именем и похожей внешностью объявлен в розыск в Эстонии. Также мужчина с таким же именем в 2012 был приговорен в Великобритании к восьми годам тюрьмы за участие в 150 ограблениях в нескольких европейских странах.