Ляэне-Таллиннская центральная больница вводит запрет на посещения больных

Начальник отдела инфекционного контроля Пилле Мяртин отметила, что в связи со сложной эпидемической обстановкой больница должна предпринять все меры, чтобы пресечь распространение COVID-19 и обеспечить безопасность больных.

По словам Пилле Мяртн, нельзя допустить, чтобы вирус проник в лечебное отделение, где находятся больные с ослабленным иммунитетом.

Врач добавила, что посещение будет возможным только по специальному разрешению и только в случае очень тяжелых больных. Информацию по этому поводу может дать лечащий врач.

Запрет с 21 октября действует в следующих стационарах LTKH: в больнице Меремеэсте (Палдиски мнт, 68), сестринской клинике (Ыйсмяэ теэ, 179), инфекционной клинике (Палдиски мнт, 66) и роддоме Пелгулинна (Сыле, 23).

Пациентам разрешено передавать пакеты. На них должны быть четко указаны имя-фамилия, номер этажа и палаты. Передачи должны содержать только то, что жизненно необходимо больному. Быстро портящиеся продукты или цветы приниматься не будут. Можно передавать безалкогольные напитки (максимум 1 литр). Всё должно быть хорошо упаковано в пакет максимальным размером 30х40 см.

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