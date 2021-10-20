ВИДЕО | "Это не эксперимент и не шутка”. Ситуация ухудшается с каждым часом, госпитализирован трехлетний ребенок

”Ситуауция в больницах ухудшается даже не с каждым днем, а с каждым часом”, — заявил Вайкнеметс. Сейчас мы находимся на второй фазе медицинской готовности и очень близки к третьей фазе, когда будет нарушено не только плановое и амбулаторное лечение, но и экстренное. Количество пациентов в больницах скоро станет критическим, тогда будет необходимо ввести еще более жесткие ограничения. Если бы уровень вакцинации у нас был ниже, то ситуация была бы еще хуже. При этом уровень вакцинации все равно недостаточен. "Пока большинство умерших пациентов не были вакцнированы. У невакцинировнных, действительно, больше шансов попасть в больницу. Да, в больницах 30% вакцинировано, но важно различие по возрастным категориям. Департамент здоровья берет на себя смелость заявить, что если бы уровень вакцинации у нас был ниже, то ситуация была бы намного хуже”. Вакцинация работает. В Латвии меньше вакцинированных пожилых, чем у нас, поэтому можно сказать, это корень их бед”, — отметил Вайкнеметс.