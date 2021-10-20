ВИДЕО | "Это не эксперимент и не шутка”. Ситуация ухудшается с каждым часом, госпитализирован трехлетний ребенок
”Ситуауция в больницах ухудшается даже не с каждым днем, а с каждым часом”, — заявил Вайкнеметс. Сейчас мы находимся на второй фазе медицинской готовности и очень близки к третьей фазе, когда будет нарушено не только плановое и амбулаторное лечение, но и экстренное. Количество пациентов в больницах скоро станет критическим, тогда будет необходимо ввести еще более жесткие ограничения. Если бы уровень вакцинации у нас был ниже, то ситуация была бы еще хуже. При этом уровень вакцинации все равно недостаточен. "Пока большинство умерших пациентов не были вакцнированы. У невакцинировнных, действительно, больше шансов попасть в больницу. Да, в больницах 30% вакцинировано, но важно различие по возрастным категориям. Департамент здоровья берет на себя смелость заявить, что если бы уровень вакцинации у нас был ниже, то ситуация была бы намного хуже”. Вакцинация работает. В Латвии меньше вакцинированных пожилых, чем у нас, поэтому можно сказать, это корень их бед”, — отметил Вайкнеметс.
”У нас пандемия, которая убивает. Это не эксперимент, не шутка, это реальный кризис”, — сказал представитель ведомства.
Урмас Суле отметил в свою очередь, что при всем драматизме ситуации у нас все же много ответственных людей, которые вакцинировались, что помогает немного сдерживать распространение заболеваемости. ”Интенсивно распространяется заболеваемость среди более молодых. Вчера, например, был госпитализирован трехлетний ребенок”, — сообщил он.
Проблемой является и рост заболеваемости среди медперсонала. ”Болезнь распространяется как в семьях, больницах, так и учреждениях попечения. Это означает, что заболевают и работники сферы здравоохранения. За одну неделю заболеваемость среди работников больниц выросла на 50%”, — отметил Суле.
Кроме того, следует принимать во внимание, то такой работоспособности, как весной, от работников здравоохранения ждать нельзя, поскольку они и так очень устали, а многие даже уволились. ”У нас нет этого трудового ресурса. Мы пытаемся сделать все, чтобы его достичь, но вызов более серьезный, чем весной. Попробуем сделать все, что в наших силах”.
Кийк сказал, что надеяться на то, что вирус куда-то денется сам, не приходится. ”Правительство обсуждало ситуацию более шести часов. Резко возросло количество госпитализаций, их больше, чем за несколько последних недель вместе. Лыунаский медицинский штаб сделал очень жесткие предупреждения. На уровне государства нам пришлось принять меры для поощрения вакцинации и предотвращения распространения вируса. Вирус просто так никуда не уйдет”.
”Семейным врачам будет направлено дополнительно 5 млн евро, чтобы поддержать вакцинацию и наем персонала. Выделим дополнительными средства местным самоуправлениям, чтобы те поддержали этот процесс. Также направим деньги больницам, так как работников для ковид-отделения найти труднее”, — перечислил он меры поддержки от правительства.
Министр обратился к коронаспектикам и попросил не усугублять ситуацию.
”Нынешняя ситуация означает то, что, может быть, нам не удастся предотвратить катастрофу”, — отметила в свою очередь Валликиви. Тем не менее, по ее словам, мы можем вакцинироваться и тем самым немного улучшить ситуацию.
”На 10-15 пациентов с COVID дома лечатся 100 или 150 человек с коронавирусом. Очень мучительным и неприятным путем приобретается иммунитет. Люди напуганы и озадачены, они в опасности, поскольку течение болезни может ухудшиться абсолютно в любой момент. Могут возникнуть нарушения здоровья, которые ухудшают качество жизни”.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.