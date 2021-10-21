Женщина в ярости от того, что ей отменили операцию: "антиваксеры, я не хочу о вас слышать!"

Она пишет, что уже была в больнице, когда врач сообщил, что плановые операции переносятся на неопределенный срок.

"Отделение, в котором я находилась, снова перепрофилируют в коронавирусное. Медсестры не хотят опять выполнять эту работу, они хотели бы делать то, что делают в своем отделении. Врачи, которых весной заставили лечить коронавирус, боятся, что снова должны будут поменять свою специализацию”, — пишет Йыгеда.

”Когда на прошлой неделе Пеэп Тальвинг предупреждал по телевизору об остановке планового лечения, мне это показалось своего рода угрозой, перегибанием палки. А сегодня я смогла убедиться, что он был прав”.

”В прошлую субботу я пошла на рынок и забыла надеть маску. Одна женщина подбежала ко мне и стала кричать, что из-за таких, как я, ее дочь осталась без операции, а затем заплакала. Сегодня, опираясь на собственный опыт, я могу сказать то же самое: из-за таких, как вы, дорогие антиваксеры, мне придется и дальше страдать от своего состоянии. Моя собственная колонка в Ekspress, которая выходит на днях, призывает разумно относиться к антиваксерам, их страхам. Однако сегодня я не хочу и слышать о вас. Не хочу обсуждать, хорошо ли лечит сырой лук, или с пониманием слушать, что кто-то то хочет дождаться белковой вакцины и только тогда он посмотрит”.

”И еще больше я не хочу слышать, когда кто-то заносчиво рассказывает, как его — о, ужас! — попросили предоставить справку о вакцинации. Именно вы украли у меня свободу на получение врачебной помощи. У нас солидарное медицинское страхование и это означает, что я должна оплачивать ваше лечение. Если бы у тебя был редкий вид онкологии или какая-то подобная болезнь, то — пожалуйста, ведь никто от такого не застрахован. Но почему я должна оплачивать оживление дураков?”, — вопрошает журналист и отмечает, что эти деньги можно было бы направить на лечение человека с какой-нибудь редкой болезнью.