"Все записи засекречены, а потом их стирают". Как в Кохтла-Ярве проходят заседания в горсобрание(12)
"Необходимо начать изменения с культуры управления городом. Нужно учитывать мнение оппозиции, горожан. Прозрачность бюджета, открытые заседания. Почитайте протоколы заседаний. Вы там не найдете ничего. Записи засекречены, их можно послушать только в течение полугода. Ознакомиться с записями можно только с личного разрешения председателя городского собрания только в помещении горсобрания. И все это под присмотром сотрудников горсобрания. С этого все и начинается. Это отражается на людях. В ревизионную комиссию входят люди, которые все подчиняются мэру. Как это возможно в XXI веке? Таллиннским людям это кажется невероятным, но мы так живем", — сказал он в интервью.
По его словам, все местные политики, которые находятся у власти, повязаны родственными и дружескими связями. "Они все зависят друг от друга. Им сложно возражать друг другу. Когда 25 лет одни и те же люди у власти, то очень сложно разорвать эти связи. Поэтому в город не хочется ехать новым жителям, бизнесмены не хотят открывать что-то новое. Детальные планировки рассматриваются по три года. Какой бизнес будет столько ждать? Пускай будет да или нет, но быстро и прозрачно", — уточнил Одинец.
"У нашего города огромная кредитная нагрузка. Сейчас будут действовать новые правила по использованию европейских средств — увеличится доля самофинансирования, вместо 15% будет 30%. Как наш город будет получать деньги под европейские проекты? Мы недавно принимали бюджетную стратегию на следующие годы. Там в строчке ”софинансирование европейских проектов” стоит ноль. Центристы оставили новому горсобранию такую стратегию", — подчеркнул оппозиционер.
Депутат Рийгикогу предлагает изменить систему выборов мэра города. "В программе социал-демократов написано, что мэр города должен выбираться по публичному конкурсу, это не должен быть политик или член партии, которая вошла в коалицию. Нам кажется, город нуждается в хорошем завхозе, менеджере. Он не должен меняться от выборов к выборам. Да, закон так требует, но мы можем избрать его заново, если он будет справляться. Мэр не должен полностью зависеть от коалиции и быть политической фигурой. Такая практика используется во многих городах Европы", — резюмировал Эдуард.