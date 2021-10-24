"Все записи засекречены, а потом их стирают". Как в Кохтла-Ярве проходят заседания в горсобрание

"Необходимо начать изменения с культуры управления городом. Нужно учитывать мнение оппозиции, горожан. Прозрачность бюджета, открытые заседания. Почитайте протоколы заседаний. Вы там не найдете ничего. Записи засекречены, их можно послушать только в течение полугода. Ознакомиться с записями можно только с личного разрешения председателя городского собрания только в помещении горсобрания. И все это под присмотром сотрудников горсобрания. С этого все и начинается. Это отражается на людях. В ревизионную комиссию входят люди, которые все подчиняются мэру. Как это возможно в XXI веке? Таллиннским людям это кажется невероятным, но мы так живем", — сказал он в интервью.

По его словам, все местные политики, которые находятся у власти, повязаны родственными и дружескими связями. "Они все зависят друг от друга. Им сложно возражать друг другу. Когда 25 лет одни и те же люди у власти, то очень сложно разорвать эти связи. Поэтому в город не хочется ехать новым жителям, бизнесмены не хотят открывать что-то новое. Детальные планировки рассматриваются по три года. Какой бизнес будет столько ждать? Пускай будет да или нет, но быстро и прозрачно", — уточнил Одинец.

"У нашего города огромная кредитная нагрузка. Сейчас будут действовать новые правила по использованию европейских средств — увеличится доля самофинансирования, вместо 15% будет 30%. Как наш город будет получать деньги под европейские проекты? Мы недавно принимали бюджетную стратегию на следующие годы. Там в строчке ”софинансирование европейских проектов” стоит ноль. Центристы оставили новому горсобранию такую стратегию", — подчеркнул оппозиционер.