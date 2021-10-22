"Я качал воздух оставшимися легкими так сильно, как мог". Мужчина в полном расцвете сил не стал вакцинироваться от COVID-19 и чуть не лишился жизни

Сейчас Мянник находится в хорошем расположении духа, так как худшее уже позади. По его словам, он ни за что не мог подумать, что из-за коронавируса ему может сделаться настолько плохо.

"Думал, что заработаю насморк или легкий кашель. Я никогда не болел, и именно это было причиной, почему я не вакцинировался — я просто не верил, что заболею", — рассказывает он.

Мянник много лет служил в Силах обороны, даже участвовал в миссии в Афганистане. Он три раза участвовал в 100-километровов марафоне по гребле, а весной этого года занял первое место в скоростном спуске Тюри-Тори на дистанции в 104 км. Сейчас он работает инструктором в морской академии и преподает спасение на воде.

"Никогда не думал, что меня, у кого объем легких 7 литров, кто делает тренировки на выносливость, коронавирус так сильно подкосит, я чуть не умер", — поясняет он. Врачи говорят, что Мяннику удалось выжить как раз благодаря объему его легких.